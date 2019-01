Annuncio

Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra [VIDEO], campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni da domenica 20 a venerdì 25 gennaio svelano che Matias riuscirà a far evitare ad Isaac la leva militare. Proprio quest'ultimo apprenderà che Antolina aspetta un bambino. Infine Julieta comincerà a dubitare di Prudencio.

Il Segreto: Isaac non andrà in guerra

Elsa deciderà di confrontarsi con Antolina per scoprire la natura del suo rapporto con Isaac.

Leggi anche Il Segreto: la scomparsa di Gracia nelle puntate spagnole

Raimundo, intanto, farà presente a Julieta degli strani vuoti di memoria avuti da Fernando Mesia.

Gli spoiler de Il Segreto svelano che Adela scoprirà che la sua amica Leticia, riceve anche lei delle lettere piene di minacce come le sue, tanto da preoccuparsi quando non si presenterà al suo incontro a Puente Viejo.

Advertisement

Hipolito e Onesimo, intanto, non riusciranno ad installare la radio, mentre l'ex ancella fingerà di sentirsi offesa dalle accuse rivolte dalla sua signorina.

Dall'altro canto, Isaac scoprirà di essere libero dal servizio militare grazie all'aiuto economico di Matias. Successivamente la Laguna apprenderà che Antolina è in attesa di un bambino, tanto che Marcela noterà delle manifestazioni d'affetto tra lei ed il carpentiere. Infine la moglie del sindaco scoprirà che la sua amica Leticia è stata malmenata da uno sconosciuto alla stazione mentre stava per prendere il treno diretto a Puente Viejo.

Isaac scopre che Antolina è incinta

Le trame delle puntate [VIDEO] de Il Segreto in onda da domenica 20 a venerdì 25 gennaio, svelano che Carmelo preoccupato ingaggerà una scorta per sorvegliare sua moglie dall'ipotetico malintenzionato.

Advertisement

I migliori video del giorno

Alla Casona, il vecchio locandiere capirà che la sua dolce metà si trova nei guai da alcune lettere scritte all'inizio di ogni frase.

Elsa, intanto, tradirà la parola data ad Antolina, tanto da rivelare ad Isaac che la loro amica è incinta. Il Guerrero, a questo punto, cascherà dalle nuvole, tanto da parlare di un lavoro trovato a La Puebla. Prudencio, nel frattempo, informerà Julieta di aver trovato un testimone, utile per trovare l'assassino di Saul, se quest'ultimo non si presentasse all'appuntamento prefissato. La Uriarte, a questo punto, comincerà a sospettare del consorte.

Successivamente l'Ulloa Senior chiederà l'aiuto di Mauricio per trovare la casa dove aveva visto la sua sposa per l'ultima volta, mentre Adela storcerà la bocca all'idea di avere dei body-guard tutti per sé. Antolina rimprovererà aspramente Elsa per aver rivelato al falegname della sua dolce attesa. Dall'altro canto, quest'ultimo capirà di essere il padre del pargolo. Infine Julieta accuserà Prudencio di averle fornito una pista sbagliata, tanto che una volta sola cercherà di sedurre Fernando Mesia.