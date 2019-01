Annuncio

Annuncio

Lunedì 21 gennaio ha inizio una nuova settimana con l'apprezzata soap opera di Rai Tre [VIDEO], 'Un posto al sole' che riserva altri colpi di scena. L'attenzione continua a essere posta intorno al personaggio di Patrizio, rimasto sconvolto dalla fine della relazione con Rossella in quanto il ragazzo pensava di avere sotto controllo la situazione. Il figlio di Raffaele ha deciso di tornare nella città di Napoli per stare al fianco della fidanzata ma non sa a cosa sta andando incontro, in quanto la giovane studentessa non ha mai smesso di amare Diego.

Patrizio resterà intrappolato in questa vicenda dalla quale non riesce a uscire e questa delusione amorosa sembrerà avere delle conseguenze serie sulla sua vita lavorativa. Rossella si sente in colpa per il modo in cui ha rovinato la sorpresa del fidanzato, ma crede che sia il momento giusto per raccontare tutta la verità.

Advertisement

Patrizio, disperato, non vuole vedere nessuno e quando si presenterà Diego, si scaglierà contro il fratellastro, capendo che è proprio lui la causa della fine della storia con Rossella.

Roberto lotta tra la vita e la morte

Una situazione difficile riguarda anche l'imprenditore Roberto Ferri che deve fare i conti con lo stress dovuto al lavoro e a causa del quale potrebbe perdere la vita. La storia con Vera ha provocato dei malumori nell'imprenditore, che ha anche dovuto cedere al ricatto di Valerio: quest'ultimo infatti ha deciso di confermare l'ex marito di Marina Giordano come amministratore delegato delle Imprese Viscardi. L'uomo però, ha dovuto sottostare alle condizioni del fratello di Veronica che ha desiderato dare un ruolo importante all'interno dei cantieri all'avvocato Palladini con il quale Roberto ha sempre avuto un rapporto difficile.

Advertisement

I migliori video del giorno

Filippo e Marina in ansia per le condizioni di Ferri

Filippo e Marina sono preoccupati per le condizioni di salute di Roberto e provano a capire la situazione parlando ai chirurghi, che non possono ancora dare delle risposte certe rispetto all'esito dell'operazione. Patrizio, invece, non riesce ad accettare la fine della relazione con Rossella e si rende protagonista di una lite con il padre, che dal canto suo vorrebbe aiutarlo a fare la scelta giusta per quanto riguarda il suo futuro. Il ragazzo non ha intenzione di portare a termine lo stage, mentre il portiere di Palazzo Palladini si propone di convincere Patrizio a tornare ad Alba [VIDEO] per non rinunciare a un'occasione tanto importante.