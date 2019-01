Annuncio

Annuncio

Finalmente i fedeli telespettatori de "Il Segreto" prossimamente potranno tirare un sospiro di sollievo, perché due dei personaggi più amati della soap opera spagnola riusciranno a coronare il loro sogno d'amore. Si tratta di Saul Ortega (Ruben Bernal) e Julieta Uriarte (Claudia Galan) che, dopo aver superato diversi momenti difficili causati soprattutto da Prudencio e da Francisca Montenegro, si sposeranno. Dunque il pupillo della dark lady e la nuova eroina di Puente Viejo che a molti richiama alla mente l'indimenticabile levatrice Pepa Balmes diventeranno marito e moglie nel corso delle puntate [VIDEO] che andranno in onda sull'emittente televisiva Antena 3 la prossima settimana.

Il Segreto: la difficile storia di Julieta e Saul

Come hanno avuto modo di vedere i telespettatori italiani negli episodi passati, Prudencio ha fatto una terribile trappola al fratello Saul.

Advertisement

Quest’ultimo, dopo essere stato arrestato di sua spontanea volontà per scagionare Julieta Uriarte dall’accusa di omicidio del padre Don Ignacio, è riuscito ad evadere dalla prigione grazie al fratello. Purtroppo il maggiore degli Ortega è caduto sul fiume dopo essere stato ferito dal fratello. Dopo aver commesso il crudele gesto, Prudencio è tornato a casa e ha messo al corrente la nipote di Consuelo della scomparsa del familiare. Successivamente l’eroina di Puente Viejo addolorata per il presunto decesso del suo amato, ha dimostrato di essere pronta a tutto per vendicarsi. Gli spoiler italiani ci dicono [VIDEO] che Julieta dopo essersi concessa a Fernando troverà la prova per accusare il marito come responsabile della sparizione del fratello. A questo punto la Uriarte invece di consegnare il consorte alla giustizia, deciderà di ucciderlo con la stessa pistola che ha causato la morte di Saul.

Advertisement

I migliori video del giorno

Proprio quando Julieta sarà sul punto di sbarazzarsi del perfido Prudencio, comparirà il maggiore degli Ortega vivo e vegeto. Quest’ultimo impedirà alla sua amata di macchiarsi le mani di sangue. In seguito il pupillo minore di Francisca firmerà le carte per divorziare dalla moglie per consentirle di sposare Saul. Purtroppo quest’ultimo quando progetterà il suo futuro con Julieta, vivrà dei momenti di preoccupazione. Nello specifico la promessa sposa del maggiore degli Ortega verrà sequestrata dagli uomini di Molero il giorno del suo matrimonio.

L’arresto di Molero, la Uriarte e Saul si sposano

Fortunatamente tutto andrà per il meglio, perché Julieta tornerà in libertà grazie all’intervento di Severo e Carmelo, mentre il malvagio Lamberto verrà fermato dalla guardia civile con l’accusa di tentato omicidio. Finalmente nelle puntate spagnole che andranno in onda da lunedì 21 a venerdì 25 gennaio 2019, il maggiore degli Ortega e Julieta dopo averne passate di tutti i colori convoleranno a giuste nozze.

Prima del lieto evento non mancheranno però i momenti di tensione, dato che il Santacruz e Carmelo avranno il timore che Prudencio e Molero potrebbero rovinare il matrimonio. Per fortuna la cerimonia nuziale tra la Uriarte e Saul verrà celebrata da Don Berengario senza nessun intoppo. Intanto Antolina continuerà a parlare male di Elsa a Matias e Marcela, mentre Fernando dimostrerà sempre di più di voler conquistare Maria. I novelli sposi decideranno di non andare in luna di miele. Il Dottor Alvaro invece accetterà la proposta di lavoro del Leal, perché dopo aver riflettuto deciderà di esercitare la sua professione a Puente Viejo in modo definitivo. In seguito Maria accoglierà alla casona di Francisca il suo grande amico Roberto Sanchez, che con il suo arrivo renderà felici Esperanza e Beltran. Infine Julieta e Saul sembreranno non avere più nulla da temere.