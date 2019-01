Annuncio

Stefano De Martino si è raccontato a 360° a Fanpage, rispondendo a tutte le curiosità che le persone hanno sul suo conto quando cercano il suo nome su Google. Oltre ad aver ribadito di non essere tornato in coppia con Belen Rodriguez, il ballerino ha smentito il flirt che i settimanali di Gossip gli hanno attribuito con Chiara Scelsi [VIDEO]. Il 29enne, sempre più single, ha avuto belle parole sia per la ex Emma Marrone che per Gilda Ambrosio: per la prima volta Stefano ha ammesso che Gilda è stata la sua compagna per un periodo.

Stefano smentisce il gossip: 'Non sono fidanzato'

Risalgono a un paio di settimane fa, le foto che i paparazzi sono riusciti a scattare di notte a Stefano De Martino e a quella che si pensava fosse la sua nuova fiamma: Chiara Scelsi. Oggi, in un'intervista esclusiva che ha rilasciato a Fanpage, il napoletano ha detto di essere ancora single, smentendo tutte le voci che lo volevano in coppia da qualche tempo con la modella 22enne. [VIDEO]

"No, non sono fidanzato.

Quest'anno dovrò fare un regalo in meno a Natale"- ha scherzato il ballerino davanti alla telecamera. In realtà, analizzando bene le sue parole, è chiaro che risale ad almeno tre settimane fa questo sfogo del 29enne, quindi prima che Chi lo accostasse all'indossatrice musa di Dolce&Gabbana.

Un altro interessante argomento che il ragazzo ha affrontato nel rispondere alle domande che gli utenti del web si fanno quando cercano il suo nome su Google, è quello che riguarda l'amore con Belen Rodriguez. Dopo aver raccontato il loro primo incontro ad Amici nel 2012, Stefano ha scherzato sulle sue nozze con l'argentina, sul tatuaggio che si sono fatti insieme e che entrambi ora stanno cancellando e sulla sua decisione di lasciarla qualche anno fa di punto in bianco.

A chi gli chiedeva se lui e la showgirl sono tornati ad essere una coppia, però, De Martino ha detto: "No, non stiamo di nuovo insieme ma siamo comunque una bellissima famiglia.

È Santiago il mio fidanzato in questo momento".

Stefano ammette la storia con Gilda: 'È finita al centro del gossip per colpa mia'

Gli utenti del web hanno domandato a Stefano anche un parere su un'altra sua storica compagna, Emma Marrone, sulla quale ha detto: "Anche la mia storia con lei è nata sotto i riflettori. Posso dire che lei è una mia ex fidanzata e anche una bravissima cantante".

Le dichiarazioni forse più spiazzanti, però, De Martino le ha fatte su Gilda Ambrosio, la stilista che, per oltre un anno, è stata considerata dai media la sua nuova fiamma, ma che lui ha sempre definito un'amica speciale con la quale aveva un grande feeling.

A Fanpage, però, il 29enne ha svelato per la prima volta: "Gilda è l'unica ragazza che ho frequentato per un periodo negli ultimi anni. Nonostante sia molto talentuosa, si è ritrovata nel frullatore del gossip per colpa mia".

La relazione tra il ballerino e la bella napoletana, dunque, c'è stata, anche se entrambi hanno sempre cercato di viverla lontano dai riflettori; oggi, a distanza di qualche mese dalla loro silenziosa rottura, l'ex volto di Amici ha ammesso di aver fatto coppia con la Ambrosio per un po', e che lei è l'unica con la quale è stato insieme dopo il divorzio con Belen.