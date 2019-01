Annuncio

Barbara D'Urso ha ospitato negli studi di "Pomeriggio 5", alcuni ex concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip [VIDEO] fra cui Benedetta Mazza e Stefano Sala. Quest'ultimo, in particolare, è intervenuto in trasmissione per annunciare la fine della sua tormentata storia d'amore con la modella ucraina Dasha Kina.

La fine di un amore

Nel dettaglio, vi segnaliamo che nel corso dell'ultima puntata giornaliera di "Pomeriggio 5", Stefano Sala ha annunciato che la sua relazione con la top model ucraina Dasha Kina si è definitivamente conclusa dopo la fine del Grande Fratello Vip.

Il giovane ha spiegato che l'esperienza vissuta all'interno del reality lo ha cambiato talmente tanto che quando è tornato a casa e ha rincontrato Dasha, non è più riuscito a sentire per lei gli stessi sentimenti che provava prima di entrare nella casa.

Nonostante questo, Stefano ha voluto lo stesso trascorrere le feste natalizie con Dasha per provare a ricreare lo stesso idillio fra di loro, ma ciò purtroppo non è avvenuto. Così, nel corso delle scorse settimane, ha deciso di concludere la sua relazione con la modella ucraina, che sembra non aver preso molto bene la notizia. Ma Stefano e Dasha non hanno trascorso soltanto le feste di Natale insieme, ma si sono incontrati anche in occasione delle celebrazioni per il matrimonio di alcuni loro amici in comune. A detta di Stefano, è stato proprio lì che si è reso conto che Dasha non ha accettato ancora del tutto la loro rottura.

Accuse e critiche

Subito dopo aver dichiarato di essersi lasciato con Dasha, Stefano ha affermato di essere al momento single e di non avere nessuna intenzione di iniziare una relazione con la sua compagna di agenzia, Benedetta Mazza.

A dire il vero, da un paio di settimane a questa parte, l'ex gieffino è costantemente accusato sui social [VIDEO] di strumentalizzare ad arte la sua storia con Dasha e la sua frequentazione con la Mazza. In particolar modo Stefano viene accusato di farsi vedere sempre in compagnia di Benedetta soltanto per alimentare le speranze di quei fans che sognano che un giorno lui e la sua compagna d'agenzia possano mettersi insieme e dare vita ad una nuova coppia. Stesse accuse gli erano state rivolte contro anche quando il Grande Fratello Vip era in corso e lui continuava a ripetere di amare la sua fidanzata mentre continuava a dormire e a scambiarsi coccole con Benedetta sia di notte che di giorno.