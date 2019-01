Annuncio

Annuncio

E’ in arrivo una spiacevole notizia per i fan dello sceneggiato iberico “Una Vita” [VIDEO] nato da Aurora Guerra. A dare problemi ad Acacias 38 sarà ancora una volta il primogenito di Ramon Palacios. Si tratta di Antonito, che nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese, finirà in prigione dopo aver stretto un accordo con l’anziano Belarmino. Il fratello di Maria Luisa metterà nei guai anche il suo difensore, ovvero Felipe Alvarez Hermoso, che oltre ad essere minacciato si ritroverà in gravissime condizioni di salute.

L’avvocato lotterà tra la vita e la morte, dopo aver deciso di dimostrare l’innocenza del fidanzato di Lolita. Celia ovviamente resterà al fianco del marito, e non appena si risveglierà scoprirà che è stato minacciato grazie ad un indizio.

Advertisement

Antonito viene ingannato da Belarmino, la scomparsa di Sepulveda

Negli episodi che i telespettatori [VIDEO] italiani avranno modo di vedere i prossimi mesi, Antonito Palacios verrà ingannato da Belarmino, un anziano che gli proporrà di collaborare con lui per far costruire un monumento dedicato ai soldati deceduti nella guerra di Cuba. Quest'ultimo dopo aver ricevuto i soldi dal municipio per avviare il suo progetto, si approprierà dell'intera cifra facendo ricadere la colpa sul fratello di Maria Luisa. Purtroppo il cognato di Victor Ferrero verrà arrestato dal commissario Aurelio Mendez, mentre Felipe accetterà di farsi carico della difesa del giovane rampollo su richiesta di Lolita e Ramon. Successivamente l’avvocato Alvarez Hermoso dopo essere venuto a conoscenza che il suo assistito oltre a ricevere delle minacce anonime in carcere, viene maltrattato in continuazione da una guardia corrotta, farà trasferire il responsabile delle torture di Antonito in un altro penitenziario.

Advertisement

In seguito quest'ultimo per dimostrare alla polizia che il vero truffatore è Belarmino, chiederà al suo legale di contattare l’artista Sepulveda, perché è colui che ha firmato il progetto dell'anziano. Lo scultore dopo aver accettato di testimoniare a favore del fratello di Maria Luisa, scomparirà nel nulla.

Felipe gravemente ferito, la scoperta di Celia

Sfortunatamente anche Felipe verrà ricattato tramite una lettera, attraverso cui apprenderà di non dover più difendere Antonito. Nonostante ciò, l’avvocato non metterà al corrente la moglie Celia della brutta situazione in cui si trova, dato che per proteggerla le farà credere di averla tradita di nuovo. Il legale dopo aver detto la grossa menzogna farà preoccupare la moglie e i Palacios, perché non si presenterà al processo del figlio di Ramon. Dopo la misteriosa scomparsa del padre adottivo di Tano, lo scultore Sepulveda rovinerà ancora di più la reputazione di Antonito. In particolare l’artista cambierà la sua versione dicendo a Mendez di aver avuto contatti soltanto con l’accusato.

Intanto nell'episodio numero 658, Felipe verrà ritrovato in pericolo di vita per colpa di un probabile incidente avuto a cavallo, gettando nello sconforto totale la moglie Celia: per finire quest'ultima troverà un messaggio intimidatorio tra gli effetti personali del suo amato.