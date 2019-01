Annuncio

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non smettono di far sognare i fan; l'ultimo episodio che ha entusiasmato chi ancora crede in un ritorno di fiamma tra i genitori di Santiago, è accaduto nel corso della trasmissione radiofonica alla quale ha partecipato la showgirl in questi giorni. Mentre l'ex marito era in collegamento telefonico, l'argentina gli ha dedicato la canzone "Vivimi" di Laura Pausini e, prima di salutarlo, gli ha sussurrato: "Ti aspetto a casa".

Belen e Stefano sempre più vicini: la dedica in radio emoziona i fan

Il siparietto che è andato in scena un paio di giorni fa a Radio 105, ha riacceso la speranza di coloro che ancora credono in un riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

La soubrette, ospite per tutta la settimana del programma condotto da Diletta Leotta e Daniele Battaglia [VIDEO], ha fatto un gesto nei confronti dell'ex marito che ha sorpreso ed emozionato tutti.

Come dimostra un video che è apparso sulla pagina Instagram di SpySee pochi minuti fa, l'argentina ha voluto dedicare una romantica canzone al padre di suo figlio: il brano che ha scelto la 34enne, però, non è un brano qualunque, ma ha un significato ben preciso.

"Vivimi" è il titolo del successo di Laura Pausini che la showgirl ha intonato (con l'aiuto di un chitarrista) al napoletano che era in collegamento telefonico con il programma.

"Non ho bisogno più di niente adesso che, mi illumini d'amore dentro... Credimi se puoi, credimi e vedrai non finirà mai"- sono questi i versi della canzone che Belen ha interpretato ai microfoni di Radio 105.

Al presentatore che gli chiedeva se gli fosse piaciuta la dedica fattagli dalla Rodriguez, Stefano ha risposto con un sintetico "molto bella", senza lasciar trasparire alcuna emozione dal suo tono di voce.

Belen è ancora innamorata di De Martino? Il gossip impazza

Oltre al brano d'amore che ha scelto personalmente di dedicare a Stefano, l'altro giorno Belen ha acceso il Gossip quando, prima di salutare l'ex marito in collegamento telefonico con Radio 105, gli ha detto: "Ti aspetto a casa".

Sono bastate questo poche parole, dette tra le risate di tutti i presenti, a scatenare la gioia di quei fan che credono ancora nel ricongiungimento di una delle coppie più chiacchierate degli ultimi anni. [VIDEO]

Se la Rodriguez sembra essersi sbilanciata tanto nei confronti di De Martino, lui continua a portare avanti la strada della riservatezza che ha deciso di sposare dopo la fine del rapporto con la showgirl; intervistato da Eleonora Daniele il 25 gennaio, infatti, il napoletano ha parlato di Belen come una sua ex con la quale va molto d'accordo per il bene del piccolo Santiago.

A "Storie Italiane", infatti, Stefano ha ribadito di essere single e che le voci su un ritorno di fiamma con la Rodriguez non sono vere.

Cosa dobbiamo aspettarci ancora dai due?