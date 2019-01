Annuncio

Nuovo appuntamento incentrato sulla soap opera di origini iberiche [VIDEO] “Una vita”, che non smette di sorprendere i fan. Negli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, un personaggio arrivato in paese per mettere fuori gioco Ursula Dicenta, avrà delle condizioni di salute disperate. Si tratta di Diego Alday, che dopo aver iniziato a provare dei sentimenti per la sorella di Blanca, avrà numerosi malesseri. Sfortunatamente si tratterà di qualcosa di serio, dato che il fratello di Samuel rivelerà al padre Jaime di essere ad un passo dalla morte per via di un’imprecisata malattia.

Una Vita: Olga conquista il fratello di Samuel, la gelosia di Blanca

Gli spoiler delle prossime puntate [VIDEO] italiane sono davvero sconvolgenti, perché rivelano che la malvagia Ursula preparerà un terribile piano per togliere il futuro bambino a Blanca.

Per riuscire nel suo intento l’ex educatrice della defunta Cayetana farà di tutto per sbarazzarsi dello scomodo figliastro Diego Alday. Tutto inizierà quando la Dicenta, dopo aver ottenuto il perdono dalla secondogenita, le ordinerà di corteggiare il fratello di Samuel per impedirgli di avvinarsi di nuovo alla sorella.

Purtroppo Olga eseguirà la richiesta della madre nel migliore dei modi, dato che conquisterà Diego in tutti i sensi: dopo essersi baciati faranno anche l’amore. Il giorno seguente Blanca verrà a conoscenza che il cognato di cui è perdutamente innamorata ha fatto breccia nel cuore della sorella. A questo punto la primogenita di Ursula si arrabbierà con Olga per non averle detto nulla della sua relazione con Diego, e non riuscirà a nascondere la sua gelosia a Samuel.

Diego mente a Celia, Jaime riceve una bruttissima notizia dal secondogenito

Blanca, per non essere smascherata, farà credere al primogenito di Jaime di essere preoccupata perché Diego è troppo irruente con sua sorella. La situazione subirà una svolta del tutto inaspettata quando quest’ultimo si sentirà male mentre si troverà da solo a casa, al tal punto da svenire per colpa della febbre molto alta.

Per fortuna, il fratello di Samuel riprenderà coscienza, ma inizierà ad avere dei problemi alla vista, dando addirittura l’impressione di non poter muovere bene le mani. Diego durante un dialogo con Celia sottovaluterà la situazione, precisando alla borghese che molto probabilmente ha contratto qualche virus durante il recente viaggio in Brasile. Purtroppo emergerà una sconvolgente verità: Diego mentre farà visita al padre, dimostrerà di aver mentito alla moglie di Felipe. Nello specifico Jaime apprenderà che il figlio ha pochi giorni di vita a causa di una grave malattia.