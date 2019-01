Annuncio

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le puntate in onda su Canale 5 da lunedì 14 gennaio a venerdì 18 gennaio avranno come assoluta protagonista Ursula. La Dicenta è ormai certa di sapere chi sia la donna che la sta perseguitando. Nell'episodio di domenica della soap, l'ex istitutrice ha ricevuto l'ennesima busta anonima contenente l'ultima moneta risalente al 1901 e un'icona sacra di Santa Olga. Intanto Maria Luisa ha aiutato Elvira a scappare dal padre, mentre Blanca si è decisa a sposare Samuel, unica opportunità per potergli dare il benestare utile all'operazione chirurgica che potrebbe salvargli la vita.

Inutile dire che Ursula è andata su tutte le furie, mentre Diego è annientato dal dolore, ormai certo di aver perso per sempre la sua amata. Cosa succederà nelle puntate della settimana?

Una Vita puntate 14-18 gennaio: la filastrocca dell'Oltretomba

Ursula è sconcertata dopo aver appreso che Blanca sposerà Samuel.

La sua speranza di vedere l'Alday junior morto è ormai vana. La donna dovrà fare i conti anche con la sua misteriosa persecutrice. Durante una passeggiata, la Dicenta verrà sorpresa da una cantilena che sembra provenire dall'Oltretomba. Dei bimbi canteranno una filastrocca dalla melodia satanica che le gelerà il sangue. Saranno vere le sue supposizioni? Le puntate di Una Vita - Acacias 38 [VIDEO]della prossima settimana continuano con la determinata Blanca, pronta a sposare Samuel in modo da concedergli il benestare per l'intervento chirurgico al cervello. Sarà un matrimonio infelice, visto che la giovane è innamorata perdutamente di Diego. Al quartierino arriva un forestiero, il simpatico cugino di Casilda, tale Jacinto. Le persecuzioni ai danni di Ursula non cesseranno. Questa volta troverà nel suo appartamento una cassetta per uccelli con delle zampe di gallina, altro indizio che non farà che riportarla alla storia d'orrore che raccontava alle sue figlie piccole per punirle terrorizzandole a morte.

Una Vita: Blanca e Samuel si sposano

E' giunto il giorno tanto atteso. Blanca e Samuel si sposano, sebbene con sentimenti e motivazioni diverse. Solo il tempo per le promesse d'amore per poi passare al lettino chirurgico. Blanca infatti darà il consenso per l'intervento e Samuel verrà così operato. Intanto Rosina confesserà a Liberto di essere incinta, ma il giovane non si mostrerà particolarmente contento. Infine Elvira e Simon si riavvicineranno, incapaci di resistere al loro amore [VIDEO]. Il Gayarre, tormentato, non riuscirà ancora a consumare la prima notte di nozze con Adela, cosa succederà? Lo sapremo con le prossime anticipazioni di Una Vita.