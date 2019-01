Annuncio

Nel pomeriggio di sabato 12 gennaio si sono registrate le nuove puntate del trono classico di Uomini e donne, dove a sorpresa, è avvenuta la scelta di Andrea Cerioli. Tronista atipico, Andrea è alla sua seconda esperienza sul trono di Maria De Filippi e come ricorderemo, nella prima partecipazione uscì dal programma senza effettuare una scelta. Ora invece, secondo le anticipazioni che provengono dal sito 'Il Vicolo delle news', il tronista ha seguito il suo insisto e senza attendere le puntate serali di Uomini e donne, ha scelto di uscire dalla trasmissione con Arianna [VIDEO].

Anticipazioni trono classico: Cerioli sceglie Arianna

Prima del previsto e sorprendendo tutto il pubblico di Maria De Filippi, Andrea Cerioli ha effettuato la sua scelta nella registrazione di sabato 12 gennaio e che vedremo in onda su canale 5 presumibilmente nelle prossime settimane.

Il tronista dunque, non è riuscito ad attendere come da accordi con Mediaset, la registrazione delle puntate serali che, come ricordiamo, è una delle novità riguardanti le scelte di questa stagione di Uomini e donne. Le anticipazioni su quanto avvenuto ieri dunque, ci svelano che il giovane bolognese ha deciso di uscire dal programma con Arianna [VIDEO], bersagliata tra l'altro durante la puntata da Gianni Sperti, il quale ha messo in dubbio la sua autenticità ed anche la veridicità del trono di Cerioli per questa scelta affrettata. Incuranti del giudizio degli altri, Arianna e Andrea si sono baciati sotto una cascata di petali rossi, pronti a cominciare una vita insieme al di fuori dagli studi televisivi.

Le scelte dei tronisti nel serale di Uomini e donne con Giulia De Lellis

Le anticipazioni ci svelano dunque che, non vedremo la scelta di Andrea Cerioli nel serale di Uomini e donne, dato che il tronista ha anticipato i tempi ed ha lasciato il programma con Arianna.

Altra storia invece per i restanti quattro tronisti, che dovrebbero effettuare la loro scelta tra fine gennaio e inizio febbraio. La nuova versione serale del programma di Maria De Filippi infatti, dovrebbe andare in onda in prima serata su canale 5 nel corso del mese di febbraio e stando alle anticipazioni, voce narrante delle storie dei protagonisti, dovrebbe essere Giulia De Lellis. Molto amata dal pubblico di Uomini e donne, l'ex di Damante si appresta ad affrontare questa nuova esperienza in compagnia di un altro volto storico della trasmissione, Gemma Galgani. Le scelte, che avverranno in un bellissimo castello ed alla presenza delle famiglie dei tronisti e delle corteggiatrici, traslocheranno dunque in prima serata e non resta che attendere la loro messa in onda per scoprire chi tra Luigi, Lorenzo, Teresa e Ivan sarà il primo a farci emozionare nella nuova e sfarzosa location.