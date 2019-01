Annuncio

Un clamoroso colpo di scena movimenterà le puntate spagnole de Il Segreto. Le recenti anticipazioni provenienti dalla Spagna, rivelano che il giovane Prudencio rischierà, infatti, di morire a causa di Lamberto Molero. Il ragazzo scoprirà che Saul è andato a salvare Julieta e preoccupato per loro si precipiterà nel bosco dove sono i due. Giunto lì insieme a Severo, Carmelo e Mauricio troverà la Guardia Civile intenta ad arrestare Lamberto ed i suoi uomini. In quel preciso istante il Molero con un gesto fulmineo prenderà una pistola e sparerà a Prudencio che verserà in gravissime condizioni ed avrà bisogno di un'operazione per potersi salvare.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Julieta e Saul in pericolo di vita

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto, rivelano che Saul riuscirà finalmente a scoprire chi è stato a sequestrare Julieta prima del loro matrimonio e si precipiterà da lei per trarla in salvo.

Il giovane arriverà alla capanna dove si trova la Uriarte e cercheranno di andare via insieme, ma verranno colpiti dagli uomini di Molero. I due, a quel punto, rientreranno subito in casa e penseranno al da farsi mentre gli scagnozzi di Lamberto, continueranno a sparare. Ad un certo punto Saul si farà coraggio, prenderà Julieta ed in tutta fretta uscirà dalla casa e si nasconderà con lei dietro un albero. Proprio in quell'istante arriverà la Guardia Civile che ordinerà a tutti di abbassare le armi.

La Guardia Civile arresta Lamberto

La Guardia Civile, arriverà sul posto appena in tempo per evitare che Lamberto ed i suoi uomini uccidano Saul e Julieta che resteranno ben nascosti dietro l'albero. I poliziotti ordineranno a tutti di mettere giù i fucili. Uno di loro, però, non obbedirà e non esiterà a sparargli, ferendolo ad un braccio.

Poco dopo, arriveranno Prudencio, Mauricio, Carmelo e Severo desiderosi di capire se Saul e Julieta siano sani e salvi. I quattro diranno loro di aver sequestrato la giovane solo per poterla salvare da Lamberto, ma poco dopo accadrà l'impensabile.

Prudencio sul punto di morire

Prudencio racconterà a Julieta che Mauricio l'ha sequestrata e tenuta rinchiusa nel bosco per proteggerla da Lamberto così come gli aveva ordinato dopo aver scoperto che il ragazzo voleva ucciderla. Julieta ringrazierà l'ex marito. In quell'istante, accadrà l'evento drammatico. Lamberto Molero con un veloce movimento, riuscirà a prendere la pistola e sparerà a Prudencio che cadrà al suolo. Le sue condizioni appariranno subito molto gravi e tutti si adopereranno per farlo trasportare in ospedale il prima possibile. Una volta giunto in nosocomio, il medico informerà i familiari che il giovane deve essere operato per potersi salvare ed inoltre ha bisogno di una trasfusione. L'unico a potergli dare il sangue è suo fratello Saul che dovrà così prendere una decisione molto delicata.