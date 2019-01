Annuncio

Novità in arrivo per quanto riguarda il Trono over di Uomini e donne e su alcuni partecipanti o ex, come il caso di Gianluca Scuotto, il quale ha rivelato ad un noto sito gossip di non essere più stato invitato dalla redazione del dating show di Maria De Filippi [VIDEO]dopo l'ultima registrazione di dicembre. L'ex cavaliere quindi, non avrà per il momento, la possibilità di recuperare il suo rapporto con Roberta, la quale nel frattempo sta frequentando Riccardo Guarnieri.

Trono over, Gianluca non fa più parte di U&D: 'Non mi hanno più invitato'

Dopo la registrazione di dicembre del Trono over, dove Gianluca si era inginocchiato davanti a Roberta supplicandola di dargli una seconda possibilità, la redazione di Uomini e donne non ha più rinnovato l'invito al cavaliere campano [VIDEO].

Lo rivela lui stesso al sito 'Fanpage', in cui confessa di essere dispiaciuto dell'esclusione per il fatto di non avere più la possibilità di recuperare il rapporto con Roberta, la quale nel frattempo ha deciso di fare nuove conoscenze e che, stando alle ultime indiscrezioni, sembra sempre più vicina a Riccardo Guarnieri. All'ultimo minuto, subito prima di una nuova registrazione, la redazione ha quindi 'escluso' Scuotto dal parterre del trono over, 'esclusione' che fa seguito a quelle già note di Armando e Noel.

U&D, Gianluca dice la sua su Roberta e Riccardo

A proposito dei rumors che vogliono Roberta sempre più vicina a Riccardo, il suo ex Gianluca non può nascondere il suo disappunto, consapevole però del fatto che la donna stia cercando di recuperare l'autostima dopo quanto accaduto tra di loro.

Sta di fatto che, l'ex cavaliere campano, teme che la sua ex si possa ritrovare in qualche situazione strana, dato che sta frequentando, a suo dire, un uomo che fino a pochi mesi fa si professava innamorato di un'altra donna, senza aver mai trascorso più di una settimana di seguito insieme a lei. Gianluca non crede tra le altre cose che Roberta non provi più nulla per lui, ma è consapevole del fatto che la donna stia cercando di voltare pagina. Lo scoglio più grande per l'ex cavaliere sembra ora proprio il mancato invito dal parte della redazione di Uomini e donne, che non gli consentirà più di relazionarsi con Roberta nel tentativo anche lontano, di recuperare un rapporto con la dama. Novità succose dunque al Trono over di Uomini e donne che ricordiamo, ci attende nel pomeriggio di canale 5 a partire dalle 14,40.