Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la telenovella scritta da Aurora Guerra [VIDEO], campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate di marzo si soffermano su Victor Ferrero, interpretato dall'attore Miguel Diosdado. Il ragazzo, infatti, bacerà sulla bocca Elvira Valverde dopo aver litigato furiosamente con la fidanzata Maria Luisa a causa della decisione di lasciare Acacias 38.

Anticipazioni Una Vita: Maria Luisa e Victor in crisi

Elvira e Victor saranno protagonisti delle prossime puntate di Una Vita.

La figlia di Arturo Valverde, infatti, inizierà a fare delle avance esplicite al proprietario della Deliciosa, approfittando della crisi con Maria Luisa Palacios (Cristina Abad).

Tutto comincerà quando Victor Ferrero riceverà una missiva da parte della madre e Leandro, i quali gli proporranno di aprire una nuova pasticceria a Parigi. Il nipote di Donna Susana, a questo punto, accoglierà ben volentieri questa opportunità lavorativa, sebbene voglia al suo fianco la sua amata Luisa. Dall'altro canto quest'ultima rifiuterà di sposare il fidanzato durante una cena romantica, organizzata alla Deliciosa. La figlia di Ramon, infatti, capirà che il figlio di Juliana gliela chiesto soltanto per costringerla a seguirlo in Francia. Elvira, nel frattempo, arrabbiata dal fatto che Simon l'ha preferita a sua moglie Adela, fingerà di aiutare Maria Luisa ad appianare i guai con Victor.

Una Vita: Victor bacia Elvira

Le trame delle puntate di marzo [VIDEO] di Una Vita, svelano che la Valverde si avvicinerà pericolosamente al cioccolatiere, tanto da consigliagli l'acquisto di due biglietti per un weekend a Parigi in modo che Luisa possa famigliarizzare con la capitale francese.

Ma ecco che questo regalo susciterà un violento litigio tra i due innamorati. Luisa, infatti, non avrà nessuna intenzione di lasciare la Spagna, sopratutto dopo i guai giudiziari di suo fratello Antonito. Inoltre accuserà Victor di essere un egoista e si mostrerà offesa, quando quest'ultimo gli sottolineerà di comportarsi come una fanciulla capricciosa.

Elvira, intanto, si recherà alla Deliciosa per porre fine al suo diabolico piano. L'ex di Simon, infatti, bacerà il confuso Ferrero dopo aver finto di provare dispiacere per la fine della sua relazione con la figlia di Ramon. Un bacio che sarà spiato da Ursula Dicenta, la quale siamo sicuri userà per i suoi loschi scopi. Come evolverà la vicenda? Le prossime anticipazioni lo sveleranno.