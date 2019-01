Annuncio

La puntata di Uomini e donne di ieri 9 gennaio, dedicata al Trono Over, ha visto Angela Di Iorio protagonista di uno scherzo. La dama non ha mai negato di essere alla ricerca di un uomo benestante, che sappia soddisfare i suoi sogni tra i quali cene, viaggi o altri capricci simili. Attraverso una lettera scritta ad Aladino, Angela ha chiesto di conoscere una persona buona e gentile, in grado di capirla anche nei suoi aspetti più criticati. E il suo desiderio è stato realizzato, anche se solo per qualche minuto.

Nell'ultimo appuntamento settimanale dedicato a dame a cavalieri, Angela ha infatti conosciuto un uomo, Giuliano, che sembrava rispondere perfettamente alle sue esigenze. Ma non è stata l'unica ad avere conquistato la sua attenzione.

Anche Gemma Galgani è stata avvicinata da questo signore.

Trono Over di Uomini e donne: Angela conosce il fratello di Tina

Entrato nello studio di Uomini e donne, Giuliano si è seduto davanti ad Angela Di Iorio e le ha confessato di essere interessato a lei [VIDEO]. A sorpresa, però, era Tina Cipollari a fargli delle domande e il fatto non è risultato gradito alla dama, che in varie occasioni ha consigliato al cavaliere di non rispondere. Nel confronto, Giuliano ha dichiarato di essere arrivato per conoscere meglio Angela e ha aggiunto di possedere diverse proprietà, proprio come lei desidera. Ma fin dalle battute iniziali di questo confronto, la Di Iorio ha espresso qualche perplessità sul vero interesse del suo possibile spasimante, tanto che lo scherzo è stato svelato dopo pochi minuti: non si tratta di un corteggiatore ma del fratello di Tina Cipollari, che ha accettato di aiutarla in questo siparietto.

Visibilmente delusa, Angela è tornata nel parterre mentre Giuliano ha parlato del rapporto con la sorella, caratterizzato da grande affetto anche se non si vedono molto spesso.

Lo 'strano' gesto verso Gemma

Ma la maggiore sorpresa relativa a Giuliano non ha riguardato Angela Di Iorio, quanto piuttosto la dama più seguita e chiacchierata del parterre femminile di Uomini e donne: Gemma Galgani. Al momento della sua uscita dallo studio, infatti, il fratello di Tina Cipollari si è avvicinato a Gems e le ha stretto la mano, davanti agli occhi sorpresi dell'opinionista. Considerando i rapporti non certo buoni tra le due rivali, che proprio a inizio settimana si erano rese protagoniste di un nuovo siparietto trash [VIDEO], è impossibile fare a meno di chiedersi cosa ci sia dietro tale stretta di mano. Un vero apprezzamento nei confronti di Gemma? O una presa in giro? Mentre i fan sui social network hanno cominciato a chiedersi se questo potrebbe essere l'inizio di una nuova conoscenza, ricordiamo che la prossima settimana Gemma Galgani vivrà un nuovo confronto-scontro con Rocco Fredella.

La frequentazione tra i due sarà già destinata a giungere al termine a causa di pareri abbastanza contrastanti dell'uno verso l'altra: se da un lato Gemma criticherà Rocco per i suoi atteggiamenti, lui sarà ancora più spinoso dicendosi certo che lei non sia mai stata interessata e miri solo al contesto televisivo.