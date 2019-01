Annuncio

Ribaltoni inaspettati e nuovi scenari hanno caratterizzato l'ultima registrazione di Uomini e donne, la popolare trasmissione del daytime di Canale 5, ritornata in onda dopo la lunga pausa natalizia. Le anticipazioni ufficiali rivelano che nel corso delle ultime settimane sono state registrate alcune nuove puntate del trono classico che si preannunciano ricche di colpi di scena in particolar modo per la bella tronista Teresa Langella. Quest'ultima ha deciso di riprendersi tra i suoi corteggiatori [VIDEO]il tenebroso Andrea Dal Corso.

Spoiler Uomini e Donne: Teresa ritorna di nuovo da Andrea Dal Corso

Chi ha avuto modo di seguire le ultime puntate del trono classico di Uomini e donne, trasmesse in queste settimane, sa bene che Teresa ha spiazzato tutti nel momento in cui ha ammesso di voler troncare definitivamente la sua frequentazione con Andrea Dal Corso sostenendo che i due fossero troppo diversi per poter immaginare un futuro insieme fuori dallo studio televisivo di Canale 5.

Nonostante le mille perplessità, però, alla fine Teresa Langella è tornata nuovamente sui suoi passi ed ecco che nel corso dell'ultima registrazione del trono classico, c'è stato il tanto atteso ritorno di fiamma che i fan del programma attendevano ormai con trepidazione. Le anticipazioni sul programma di Canale 5, infatti, rivelano che Andrea ha fatto di tutto per riconquistare il cuore della tronista napoletana e alla fine è riuscito ad avere la meglio.

Dopo una serie di sorprese Teresa ha scelto di dare una seconda possibilità ad Andrea. L'ex tentatore è stato nuovamente riaccolto in studio nel parterre di corteggiatori della trasmissione sentimentale.

Arriva il bacio tra Teresa e Andrea

Ma i colpi di scena non si limitano a questi [VIDEO] dato che sempre nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne Teresa si è spinta oltre concedendo un lungo e intenso bacio al corteggiatore Andrea Dal Corso.

Tutto è nato dopo che il corteggiatore ha scelto di aprirsi con la tronista raccontando aneddoti del suo passato tra cui quello riguardante il periodo in cui è stato obeso e ha lottato con i chili di troppo.

Dopo questa confessione intima ecco che tra Teresa e Andrea è scattato il tanto atteso bacio e, stando agli spoiler che arrivano dal web, sarebbe stato un momento particolarmente intenso e a tratti bollente al punto che Antonio ha preferito lasciare lo studio perché infastidito dalla scena.