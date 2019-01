Advertisement

La duchessa Meghan Markle, moglie del principe Harry del Regno Unito, già Rachel Zane, musa ispiratrice di Mike Ross nella serie Suits, potrebbe tornare con un breve cameo nel legal-drama che l'ha fatta conoscere al grande pubblico televisivo. Lo riporta il magazine britannico Mirror secondo cui la NBC Universal, casa di produzione della fortunata serie televisiva, sarebbe disposta a sborsare una somma ingente, quantificata in “molti milioni di dollari”, per avere ancora la duchessa di Sussex nel cast.

I dettagli del possibile cameo di Meghan Markle

Anche solo per mezza giornata di riprese realizzate nel Regno Unito e (non più negli Stati Uniti) e con la duchessa incinta.

La NBC non baderebbe a formalismi, dettagli e neppure spese per riavere indietro la bella duchessa. La proposta sarebbe quella di un piccolo cameo, che vedrebbe Meghan impegnata sul set cinematografico per non più di mezza giornata, rigorosamente in uno scenario all’interno del Regno Unito “per non togliere tempo agli impegni istituzionali” della duchessa di Sussex. I produttori avrebbero ipotizzato un compenso di circa 6 milioni di dollari per la breve apparizione della duchessa [VIDEO]. Sarebbe ben vista anche la sua gravidanza che verrebbe contestualizzata nel post matrimonio tra i personaggi di Rachel e Mike.

La possibile sceneggiatura

L'ultima serie di Suits aveva visto l’abbandono dal cast sia di Meghan Markle (Rachel Zane) per il suo ingresso nella famiglia reale britannica, sia di Patrick Adams (Mike Ross) per nuove opportunità professionali.

L’ultima puntata, andata in onda il 25 aprile scorso, appena tre settimane prima del Royal Wedding tra Meghan ed Harry, aveva concluso la settima serie con il matrimonio tra i due giovani avvocati. Un addio pesante per i fan di Suits che, in un solo colpo, hanno perso due dei protagonisti più amati. Da Buckingham Palace, residenza della Regina, nessuna dichiarazione. Ma sono in tanti ad sperare che la bella e indipendente Meghan possa fare, ancora una volta, uno strappo all’etichetta reale. Del resto è noto che la bella americana abbia mal digerito anche la chiusura di tutti i suoi profili social così come il repentino addio alle scene. La riapertura, anche se per appena 30 minuti, del suo account Twitter [VIDEO]aveva scatenato l'euforia della rete e aveva fatto infuriare la Regina. Non resta che attendere adesso un vero e proprio coupe de theatre.