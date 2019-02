Annuncio

Al Paradiso delle signore procedono i preparativi per il lancio del Paradiso Market. La Venere che ha vinto il concorso è Gabriella, tuttavia, la ragazza ha vergogna di posare per l'immagine di copertina. Vittorio Conti comprenderà il punto di vista di Gabriella e, per questo motivo, chiederà aiuto a Lisa Conterno. La bellissima rappresentante di biancheria intima accetterà ma farà una sconvolgente rivelazione a Vittorio. L'episodio che andrà in onda domani, 15 febbraio, infatti, si concluderà con questo punto in sospeso. Quale sarà il contenuto della rivelazione di Lisa?

Spoiler 15 febbraio: Lisa posa per il Paradiso Market e fa una spiazzante rivelazione a Vittorio

L'arrivo di Lisa Conterno al Paradiso delle signore ha scatenato un bel po' di polemiche.

Marta non si fida minimamente della donna. Mentre Vittorio sembra esserne molto colpito. Il direttore del Paradiso, infatti, ha deciso di attuare delle collaborazioni con lei in merito alle vendite per corrispondenza. Conti ha deciso di vendere la biancheria intima rappresentata da lei. Nel frattempo. la vincitrice del concorso è Gabriella. La Venere, però, prova vergogna nel posare per la copertina del Paradiso Market. Per questo motivo Vittorio si troverà costretto a chiedere l'aiuto di Lisa Conterno. Sarà, infatti, la donna a posare per la copertina in questione. Lisa, però, pare proprio nasconda dei segreti. Al temine dell'episodio di domani, infatti, farà una sconvolgente rivelazione a Vittorio. Per scoprire di cosa si tratta è necessario attendere la prossima settimana.

Clelia sta male per Oscar e Tina canta al Circolo per la festa di San Valentino

Clelia, intanto, è sempre più in agitazione per la presenza opprimente del suo ex marito Oscar. La donna, infatti, ha avuto anche un crollo nervoso generando molta preoccupazione in Luciano. L'uomo proverà in tutti i modi a risolvere la questione cercando di allontanare il più possibile Oscar dagli affari del Paradiso.

In casa Amato, invece, ci sono delle novità. Tina, infatti, è stata invitata dal produttore Sandro Recalcati a cantare al Circolo per la serata di San Valentino. Tra Salvatore e Antonio, invece, continua a regnare l'astio. Antonio non riesce proprio a perdonare il tradimento del fratello e qeusto non farà che preoccupare ulteriormente Agnese. La donna, infatti, non riesce più a tollerare che i suoi figli siano così distanti.