Annuncio

Annuncio

Le anticipazioni della puntata di domani, 14 febbraio, del Paradiso delle signore, rivelano che Lisa Conterno proverà ad allontanare Marta e Vittorio. L'arrivo della donna ha generato molto scompiglio all'interno dello shopping center. Marta, infatti, ha fiutato sin da subito le cattive intenzioni della nuova arrivata. Vittorio, invece, sembra essere tranquillo e sta cercando di trasmettere in tutti i modi tale serenità anche alla sua donna. Ad ogni modo, mentre Marta e Vittorio cercano di sistemare la vetrina dell'angolo di esposizione dei gioielli, Lisa proverà a tenerli separati facendo svolgere loro dei compiti differenti.

Lisa prova a tenere lontani Marta e Vittorio, i sospetti della Guarnieri sarebbero fondati

La presenza di Lisa Conterno al Paradiso delle signore non sta facendo altro che creare scompiglio.

Annuncio

La giovane Guarnieri non si fida minimamente della donna e cerca di farlo capire a Vittorio. Il direttore, però, sembra non darle retta. Lisa, intanto, approfitta del grande lavoro che c'è da svolgere al Paradiso per assegnare mansioni differenti ai due protagonisti. L'obiettivo della donna, infatti, è quello di evitare che lavorino a stretto contatto. A quanto pare, dunque, i sospetti di Marta potrebbero essere più che fondati. Al Paradiso, però, questo non è l'unico problema. Anche Clelia si sta sentendo sotto pressione.

La donna, infatti, è estremamente in sofferenza per la presenza costante dell'ex marito Oscar. Questa situazione la spingerà ad avere un crollo nervoso. La situazione precipiterà e Luciano si dirà estremamente preoccupato per la donna. A quanto pare, sarà necessario prendere qualche decisione in merito.

Annuncio

Umberto e Adelaide sempre più lontani

Intanto, in casa Guarnieri continuano ad esserci discussioni tra Umberto e Adelaide. Luca Spinelli e Andreina Mandelli, infatti, proseguono indisturbati il loro piano diabolico, atto ad allontanare sempre di più i due esponenti della famiglia Guarnieri e, a quanto pare, ci stanno riuscendo alla grande.

Nel frattempo, Federico continua ad essere in lotta con i suoi genitori. Dopo aver confessato loro la verità in merito alla sua fallimentare carriera universitaria, Silvia si è mostrata estremamente adirata. La donna, infatti, ha deciso di 'addossare' tutte le colpe alla povera Roberta: questa è stata accusata di aver inciso negativamente sul rendimento di Federico.