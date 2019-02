Annuncio

Annuncio

Giungono nuovi indizi sulla scelta di Teresa Langella a Uomini e donne. Da giorni si parla con insistenza di Andrea Dal Corso come nuovo fidanzato della partenopea. Nella puntata di domani sera, la prima del serale dedicato alle scelte dei tronisti, assisteremo proprio alla festa di fidanzamento con relativa decisione anche se ormai sembrano esserci pochi dubbi sul finale. A dare manforte a queste voci, oltretutto, è stato un post del modello veneto che avvalora le tesi iniziale.

Andrea augura Buon San Valentino

Teresa Langella pare abbia scelto Andrea Dal Corso e ormai sembra davvero certo quello che è avvenuto durante la registrazione di lunedì sera. Nelle ultime ore erano giunte varie segnalazioni che facevano ipotizzare anche un no da parte del 30enne veneziano, notizia che sembra aver trovato conferma anche successivamente dai vari rumors.

Annuncio

Non sono ancora chiare le dinamiche ma pare che dopo momenti di tensione, e forse un’indecisione fino alla fine da parte della 26enne napoletana, la scelta sia ricaduta su Andrea ma questo avrebbe inizialmente risposto di no. In seguito, però, i due sono riusciti ad avere un chiarimento e sembra proprio che alla fine Dal Corso sia capitolato.

Dopo vari giorni di silenzio, infatti, Andrea sarebbe tornato attivo su Instagram e proprio in occasione del San Valentino ha messo un mi piace sulla frase “Amore è quando ti rovina il rossetto, non il mascara. Buon San Valentino”. Sembra proprio una frase eloquente e il fatto che il modello abbia messo like proprio oggi ad un pensiero simile avvalora sempre di più la tesi di un finale roseo per la coppia.

Annuncio

I migliori video del giorno

La scelta in onda venerdì

Nulla di fatto, invece, per Antonio Moriconi. Il maestro di sci sembrava il preferito della Langella. Molti fan, infatti, erano convinti che alla fine avrebbe optato proprio per il 23enne di Frosinone ma a quanto pare il cuore l’ha portata altrove. Il ragazzo sembra ancora assente dai social e questo lungo silenzio potrebbe dimostrare la desolazione provata dopo il rifiuto da parte di Teresa. In ogni caso manca davvero poco alla puntata, a quel punto ogni curiosità sarà soddisfatta. Ricordiamo che il 22 febbraio sarà mandata in onda la scelta di Lorenzo, ricaduta su Claudia secondo i rumors, e in seguito quelle di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Dopo tanto penare, il catanese arriverà in villa con la romana Irene Capuano e la marchigiana Valentina Galli, mentre Ivan dovrà sceglie tra Sonia Pattarino e la milanese Natalia Paragoni.