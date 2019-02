Annuncio

Michelle Hunziker è finita al centro di un'aspra polemica a causa di un video pubblicato sui social. Ad indignare il popolo del web sono state le voci di sottofondo della servitù della showgirl svizzera.

La Hunziker è sempre molto attiva sui social e, spesso, condivide numerosi video in cui si possono vedere anche delle simpatiche gag con la figlia Aurora, avuta dal precedente matrimonio con Eros Ramazzotti. Inoltre Michelle, spesso, utilizza i social anche per iniziative a scopo benefico. Spesso, la nota conduttrice viene immortalata mentre sceglie dei vestiti dal suo guardaroba al fine di donarli alle persone più bisognose. Questa volta la vena ironica del suo ultimo video non è stata recepita da tutti i suoi follower.

Nel video fatto oggetto di discussione, la moglie di Tomaso Trussardi compare con un vestito molto elegante intenta a scendere le scale di casa. Mentre si accinge a percorrere la scalinata in stile Sanremo, si sentono le voci di sottofondo del personale della servitù. Nel primo caso è la tata delle sue bambine, che informa la Hunziker che le bimbe la stanno aspettando nella vasca da bagno. Nel secondo intervento, invece, si tratta della cuoca che informa la padrona di casa che il pranzo è pronto. In poco tempo, sui social, è scoppiata una vera e propria polemica. Moltissimi utenti hanno puntato il dito contro la Hunziker, scrivendo frasi al veleno del tipo: "Manca solo, ciao poveri". Un altro utente, invece, l'ha buttata sull'ironia: "Anch'io vorrei essere interrotto dalla servitù". Il tutto, in realtà, indicava che, dopo aver vissuto un sogno, la donna doveva ritornare alla realtà, con i problemi della vita quotidiana.

Michelle Hunziker sbotta: 'Polemiche inutili'

Michelle Hunziker, in seguito alle tante polemiche sul video postato, ha deciso di replicare ai tantissimi follower che l'hanno presa di mira. Viste le tante chiacchiere, la conduttrice ha rimosso il video, nonostante in 3 ore avesse raccolto più di 50 mila likes. In un secondo momento, la Hunziker, attraverso un Instagram Stories, ha postato la faccia di una scimmia perplessa con tanto di didascalia: "Questa è la mia faccia stamattina quando ho letto le solite inutili polemiche". Il messaggio della conduttrice, questa volta, non è riuscito ad arrivare a tutti nel modo corretto. Non è la prima volta che Michelle Hunziker finisce nel mirino delle polemiche, ma come sempre con l'ironia che, da sempre, la contraddistingue è riuscita ad uscirne il primo possibile e nel migliore dei modi.