Al Segreto i colpi di scena non possono mai mancare: nella soap scritta da Aurora Guerra, infatti, le sorprese non finiscono mai. Sarà così anche in questo caso, dopo il ritorno di Maria e Gonzalo, che inizieranno ad allontanarsi sempre di più fino ad arrivare al divorzio. La coppia si riconcilierà? Sembra proprio di no.

Anticipazioni Il Segreto: Maria dice addio a Gonzalo

Contrariamente ad ogni pronostico, neanche questa storia al Segreto avrà il lieto fine.

Infatti i due torneranno a Puente Viejo dopo la presunta morte dei loro due figli Esperanza e Beltran - che poi si scoprirà essere ancora vivi -; piano piano la coppia inizierà a litigare e a separarsi, fino ad arrivare al punto in cui Gonzalo preferirà ricominciare una nuova vita lontano dalla sua famiglia.

La Castaneda apparirà molto triste, ma ben presto le cose cambieranno: innanzitutto la donna inizierà ad avvicinarsi sempre di più a Fernando, che sembrerà essere radicalmente cambiato. Infatti salverà entrambi i suoi figli mettendo a repentaglio la sua stessa vita, e per questo Maria proverà grande gratitudine e affetto nei confronti del Mesia.

Anche in questo caso, però, le cose saranno destinate a cambiare radicalmente, a causa di un arrivo inaspettato da Cuba che sorprenderà Maria e cambierà del tutto la situazione.

Spoiler spagnoli Il Segreto: Roberto chiede a Maria di sposarlo

Arrivato da Cuba e presentatosi come un amico di Maria, Roberto cambierà gli equilibri della Villa e si comporterà in modo sempre più premuroso con Maria. Fernando e Donna Francisca noteranno da subito una grande complicità tra i due, ed inizieranno a sospettare di Roberto.

Infatti ben presto il cubano si innamorerà perdutamente di Maria e non aspetterà neanche un momento per dichiararsi e chiedere la mano di Maria: quest'ultima, che nutrirà solo un interesse nei confronti del cubano, racconterà tutto quello che è accaduto con Gonzalo e farà capire che intende procedere con calma, date le scottature precedenti.

Roberto prometterà a Maria di occuparsi di lei e dei suoi figli, e che avrà pazienza con lei: sicuramente questo causerà grande tormento sia a Fernando che a Francisca, i quali tollereranno poco la presenza di Roberto in casa e si occuperanno di indagare in maniera approfondita sia per comprendere da dove arrivi davvero il cubano, sia per impedire a Maria di convolare a nozze con quello che sembrava essere il suo caro amico.

I telespettatori intanto ancora si chiedono se Gonzalo possa tornare e se questa non sia tutta una messinscena.