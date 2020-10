Beautiful continua a raccogliere ogni giorno davanti al piccolo schermo milioni di telespettatori. Nelle puntate in onda nella settimana dal 1° al 7 novembre le trame diventeranno ancora più appassionanti, visto che la coppia storica formata da Ridge e Brooke attraverserà momenti davvero difficili.

Beautiful, spoiler al 7 novembre: Ridge accusa Brooke dell'incidente di Thomas

Dopo essere caduto dalla scogliera spinto da Brooke, Thomas verrà ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Hope andrà a trovarlo e resterà a lungo al suo capezzale. Lì deciderà di esprimergli tutto il suo forte dolore e lo accuserà di esserne stato la causa per molti mesi.

Proprio in quel frangente Thomas si risveglierà e a questo punto Sanchez avrà la possibilità d'interrogarlo su quello che è successo durante il suo grave incidente.

Il giovane Forrester racconterà la dinamica dell'accaduto in maniera distorta, infatti non accuserà Brooke, ma sosterrà che si sia trattato di un incidente. Intanto Ridge e Brooke continueranno ad allontanarsi: Forrester riterrà che sua moglie sia responsabile di quanto è successo a suo figlio. Sally e Wyatt, invece, saranno sempre più vicini dopo la decisione del ragazzo di allontanare definitivamente Flo dalla sua vita. I medici riferiranno ai parenti che le condizioni di Thomas sono in miglioramento, ma questo non permetterà a Brooke e Ridge di riconciliarsi.

Ridge minaccia Flo in carcere

Ridge andrà a trovare Flo in carcere. La minaccerà, dicendole che vigilerà personalmente affinché sconti per intero tutta la pena che le spetta. Secondo Ridge sarà necessario che paghi come si deve, per via di tutta la sofferenza che ha causato non soltanto a Hope, ma anche a Steffy e a tutta la sua famiglia.

Nel frattempo Bill riterrà di avere le prove che dimostrerebbero la colpevolezza di Thomas nell'omicidio di Emma Barber. L'uomo si recherà in ospedale per mettere con le spalle al muro il ragazzo e fare in modo che si prenda le sue responsabilità.

Malgrado tutto, Ridge continuerà a difendere suo figlio e sarà certo che non sia implicato in quanto accaduto a Emma Barber.

Dal canto suo Brooke non intenderà chiedere perdono per l'incidente di Thomas. Quest'ultimo, nel frattempo, non vedrà l'ora di uscire dall'ospedale per tornare alla sua vita normale. Liam sarà molto preoccupato da questa prospettiva, perché inizierà a temere che il ritorno del giovane Forrester possa causare squilibri nella famiglia. Di conseguenza chiederà proprio a Brooke di fare in modo di ostacolare le dimissioni di Thomas ed evitare che torni a casa.