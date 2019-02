Annuncio

La soap opera di origini iberiche “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra, continua a stupire il pubblico. Negli episodi che i telespettatori spagnoli avranno modo di vedere questa settimana, ci sarà un clamoroso colpo di scena. Le anticipazioni ci dicono che Fè Perez (Marta Tomasa Worner) si troverà nei guai, a causa dell’arrivo di un uomo chiamato Faustino, per avergli estorto del denaro al bordello in cui ha lavorato quando faceva delle indagini per smascherare Nazaria Gorostiza.

Per fortuna Mauricio Godoy (Mario Zorrilla) che in passato ha già dimostrato di tenere molto alla sua ex fidanzata, non appena scoprirà chi è il nuovo arrivato, farà di tutto per proteggere la proprietaria dell’enoteca di vini e liquori senza riuscirci.

Nello specifico Fè si adeguerà alla volontà del suo ricattatore recandosi al suo appuntamento: in tale circostanza Faustino ferirà gravemente l’ex domestica con un colpo di pistola. A quel punto Mauricio metterà in salvo la sua amata, ma ai compaesani rivelerà che è deceduta.

Il Segreto: la preoccupazione di Fè, Mauricio stringe un accordo con Faustino

Nelle puntate che andranno in onda su “Antena 3” da lunedì 4 a venerdì 8 febbraio 2019, Elsa sarà felice dopo aver appreso che il dottor Alvaro rimarrà a Puente Viejo. Nel frattempo Antolina cercherà di mettere in cattiva luce il nuovo medico. Fernando accetterà su richiesta di Francisca di sbarazzarsi di Roberto, ma purtroppo i suoi sforzi saranno inutili. In particolare quest’ultimo farà una dichiarazione d’amore a Maria Castaneda, che spiazzata dalle sue parole non gli darà nessuna risposta.

Mauricio farà la conoscenza di Faustino, che gli chiederà di voler sapere dove si trova Fé. Quest’ultima dopo aver appreso che il suo ex fidanzato ha parlato con Faustino, entrerà in ansia perché avrà paura di poter essere rintracciata. Il capomastro della Montenegro verrà a conoscenza del pericolo che corre la Gorostiza, precisamente perché l’uomo che la sta cercando pretende dei soldi da lei. A quel punto Mauricio stringerà un accordo con il ricattatore. In seguito Julieta si rifiuterà di farsi visitare dal medico su consiglio del marito Saul.

La messinscena del Goody, Fé arriva alla villa di Francisca

Nel frattempo Carmelo si accorgerà che Don Berengario è assalito dal senso di colpa, per non aver rivelato alla polizia che i Molero sono morti per mano sua. Isaac litigherà per l’ennesima volta con la moglie Antolina, per aver accettato di occuparsi del lavoro del dispensario. Fernando cambierà il suo atteggiamento, decidendo di festeggiare l’arrivo di Roberto a Puente Viejo. Il maggiore degli Ortega non crederà che la Uriarte si è davvero ripresa, invece Fè a malincuore deciderà di pagare Faustino, e a rivelare allo stesso che la responsabile del suo debito è la sua defunta amica Magdalena.

Purtroppo l’ex domestica di Francisca cadrà nella trappola del suo ricattatore, che la sparerà al tal punto da farle rischiare la vita. Il Guerrero assisterà ancora una volta alla complicità tra Alvaro ed Elsa. Mauricio dopo aver portato Fè al dispensario, farà credere ai compaesani che l’ex domestica è morta. Carmelo e Meliton quando apprenderanno il decesso di Fè rinunceranno ad avvisare la guardia civile a causa del Godoy, che vorrà soltanto organizzare il funerale dell’ex cameriera. Infine la Laguna noterà che il dottor Alvaro ha reagito in un modo molto freddo alla morte di Fé, mentre Mauricio dimostrerà di aver inscenato la perdita di Fè, perché la diretta interessata arriverà alla casona di Francisca.