Oggi la puntata del Trono Over di Uomini e donne è stata ricca di sorprese, Gemma Galgani e Rocco Fredella si sono riavvicinati e Gianbattista e Claire sono usciti allo scoperto grazie a un attento telespettatore che li ha filmati in un bar, mentre si accordavano per cercare di restare più a lungo nella trasmissione. L'autore del filmato ha pensato bene di inviare il tutto a Gianni Speri e Maria ha provveduto a mandarlo in onda. Nella scorsa puntata Claire sottolineava che non si sentiva impegnata totalmente con Gianbattista e aveva iniziato la conoscenza con Umberto.

Gianbattista, invece, sosteneva che lui e la dama erano già una coppia e il cavaliere si era messo in mezzo a una relazione già consolidata da mesi. Questo contrasto tra i due aveva fatto insospettire Gianni Sperti che non si è mai fidato dei due, convinto che già da tempo avevano stretto un accordo per restare ancora nel programma.

Claire nel filmato suggerisce a Gianbattista come comportarsi e come reagire alle sue parole in trasmissione, come in una vera e propria recita. Maria De Filippi li ha poi invitati al centro dello studio, ma non si sono scusati. Anzi, Claire non ha voluto che il filmato venisse rimandato in onda, ma a gran richiesta verrà riproposto nella puntata di domani.

Un video incastra Gianbattista e Claire del Trono Over di Uomini e Donne

Un telespettatore ha incontrato Claire e Gianbattista nel bar della stazione e ha pensato bene di filmarli di nascosto e mandare il contenuto a Gianni Sperti che non si è mai fidato dei due, convinto che fossero già una coppia consolidata. Nel filmato si vede Claire che rimprovera Gianbattista per le facce poco credibili che aveva fatto in puntata, mentre lei spiegava che loro ancora non erano una coppia e che voleva conoscere anche Umberto.

La dama ha spiegato inoltre che ha dovuto dire che Umberto è una bella persona per restare più tempo possibile nel programma e ha suggerito a Gianbattista anche come doveva rispondere alle sue provocazioni in puntata, in modo da mettere sù una vera e proprio finzione.

Lo studio si scaglia contro Gianbattista e Claire a causa del loro imbroglio

Gianbattista e Claire non hanno provato nemmeno a difendersi, anzi hanno risposto duramente alle accuse. Gianni Sperti non ha accettato il loro comportamento e li ha chiamati senza mezzi termini "impostori" : "Vi dovete vergognare alla vostra età, siete due truffatori". Anche Valentina e Gemma Galgani appoggiano Gianni, in particolare la dama torinese si è tolta qualche sassolino dalla scarpa visto che è stata attaccata più volte dal cavaliere. Domani andrà in onda il seguito e verrà mostrato il filmato della coppia che ha ingannato in primis la redazione di Uomini e Donne e la padrona di casa, Maria De Filippi.