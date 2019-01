Annuncio

Nel corso delle nuove puntate de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5 assisteremo al ritorno di Maria Castaneda, interpretata dall'attrice spagnola Loreto Mauleon. La donna, infatti, tornerà alla Casona per fare delle pesanti accuse contro Gonzalo.

Il Segreto: Fernando scopre che Maria è viva

Dagli spoiler de Il Segreto si evince che Maria tornerà nel corso dell'episodio 1930 della telenovella. Un ritorno che avverrà dopo quello di suo marito Gonzalo Castro: proprio quest'ultimo fingerà di uccidere Donna Francisca con la complicità di Raimundo Ulloa.

Dopodiché il padre di Esperanza e Beltran convincerà il Mesia a tenere la bocca chiusa.

In questo frangente, il diabolico figlio di Olmo Mesia scoprirà che Maria è viva e vegeta, mentre i bambini sono deceduti in un terribile incendio provocato presumibilmente da dei complici della Montenegro a Cuba.

Dall'altro canto, Gonzalo pretenderà che Fernando gli consegni l'eredità di sua moglie non in assegni ma bensì in contanti.

Il Segreto anticipazioni: Maria irrompe alla Casona

Le trame delle nuove puntate de Il Segreto in onda nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che il Mesia cercherà di rimandare il pagamento in quanto è sicuro che prima o poi possa condurlo a Maria, la sua vera ossessione. Ma Gonzalo risulterà molto schiavo, tanto da dimostrare di essere molto cambiato davanti a tutti i residenti del borgo iberico. Inoltre racconterà a Fernando di avere intenzione di indagare sui suoi suoceri Emilia e Alfonso, in quanto non ha loro notizie da molti giorni. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Maria Castaneda entrerà come una furia nel salotto di Villa Montenegro. Qui schiaffeggerà Gonzalo dopo averlo accusato di non essere stato un buon consorte, in quanto l'aveva tradita con più donne durante il loro soggiorno a Cuba.

Inoltre la Castaneda lo incolperà di aver provocato la morte dei loro figli, in quanto troppo preso a fare il don giovanni.

Fernando, nel frattempo, resterà di sasso davanti a tanta irruenza da parte dell'ex moglie, tanto da essere contento della loro crisi coniugale. Probabilmente la violenta discussione tra i coniugi Castro è stata inscenata per far credere al Mesia che fossero in crisi. Maria, intanto, si recherà a trovare il fratello alla locanda, dove lo metterà al corrente del possibile rapimento di Emilia e Alfonso, evitandogli di raccontare come sono effettivamente morti i suoi figli. Infine Maria cercherà di tranquillizzare il fratello adottivo, convincendolo che i loro genitori abbiano semplicemente cambiato città, tanto da non poter mettersi in contatto con loro.