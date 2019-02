Annuncio

Si torna a parlare di una delle coppie più amate e seguite dello showbiz italiano. Stiamo parlando di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, i quali con la loro storia d'amore hanno fatto sognare il pubblico fin quando non è arrivata la notizia della separazione che ha spiazzato i tantissimi fan. Da quel momento in poi i due hanno ritrovato la serenità e anche una certa armonia per il bene del piccolo Santiago ma a quanto pare tra di loro si sarebbe riaccesa la fiamma della passione come ha svelato Alfonso Signorini sulle pagine del nuovo numero di 'Chi'.

Il bacio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

In queste ore, infatti, il direttore della rivista di gossip ha pubblicato su Instagram la copertina del prossimo numero della rivista dove in prima pagina ci sono proprio Belen e Stefano, paparazzati dai fotografi mentre si scambiavano un bacio.

Ebbene sì, a distanza di anni dal loro addio, tra i due ex coniugi è tornata di nuovo la passione e la conferma arriva proprio da queste immagini dove si vedono Belen e Stefano abbracciarsi e poi scambiarsi questo bacio in presenza del piccolo Santiago, il frutto del loro grande amore.

Il titolo della copertina di 'Chi', pubblicata in anteprima da Alfonso Signorini su Instagram, recita così: "Si amano ancora". Insomma il direttore darebbe praticamente per scontato il fatto che i due siano tornati di nuovo insieme con la foto del bacio in prima pagina che lascia ben poco spazio all'immaginazione.

E pensare che solo fino a qualche tempo fa, Belen e Stefano affermavano nelle loro interviste che tra di loro non ci sarebbe stato mai più nessun ritorno di fiamma e che ormai avevano raggiunto un certo equilibrio per il bene del piccolo Santiago in quanto entrambi ci tengono al fatto che il bambino non sentisse il peso di tale separazione.

Il ritorno di De Martino in tv

Ma come si suol dire nella vita tutto può succedere e anche per Belen e Stefano è arrivato l'atteso colpo di scena che ha spiazzato tutti.

Al momento, però, va detto che da parte del ballerino e della showgirl argentina non c'è stata ancora nessuna conferma né tantomeno una smentita sul fronte social dove entrambi sono super-attivi.

In attesa di avere un riscontro dai due diretti interessati vi diciamo che Stefano De Martino si sta preparando per il suo atteso ritorno in televisione. Da marzo, infatti, sarà al timone della nuova stagione di Made in Sud, lo show comico di Raidue.