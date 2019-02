Annuncio

Annuncio

Questa sera, martedì 5 febbraio andrà in onda su Rai uno la prima puntata della 66 esima edizione del Festival di Sanremo, condotto da Claudio Baglioni affiancato da Bisio e Virginia Raffaele.

Anticipazioni puntata della prima serata di Sanremo

Questa sera, si esibiranno i ventiquattro cantanti, tra cui Renga con il brano "Aspetto che torni", Nino D'Angelo e Livio Cori con "Un'altra luce", Nek con "Mi farò trova pronto", Zen Circus con "L' amore è una dittatura", Il Volo con "La musica che resta", Loredana Berté con "Cosa di aspetti da me", Daniele Silvestri e Rancore con "Argento Vivo", Federica Carta e Shade con "Senza farlo apposta", Ultimo con "I tuoi particolari", Paola Turci con "L'ultimo ostacolo", Francesco Motta con "Dov'è l'Italia", Boomdabash con "Per un milione", Patty Pravo e Briga con "Un po' della vita", S Cristicchi con "Abbi cura di me", Achille Lauro con "Rolls Royce", Arisa con "Mi sento bene", Negrita con "Guardateci", Ghemon con "Rose viola", Einar con "Centomila volte", Ex-Otago "Solo una canzone", la Tatangelo con "Le nostre anime di notte", Irama con "Cosa resterà", Enrico Nigiotti con "Nonno Hollywood" e Mahmood con "Gioventù bruciata".

Leggi anche David Gilmour pubblica il video di Comfortably Numb dal concerto di Pompei

Pe quanto riguarda gli ospiti, calceranno il palco dell'Ariston Andrea e Matteo Bocelli, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, Giorgia e l'attore Claudio Santamaria.

20:48 Inizio trasmissione.

Advertisement

La prima serata del Festival di Sanremo 2019 ha inizio alle ore 20:48. Il colpo d'occhio iniziale è sorprendente

20:50 Il palco è larghissimo, non sembra neanche di stare all'Ariston. Inizio autoreferenziale per Claudio Baglioni con la canzone Via.

20:55 Claudio Baglioni presenta i suoi due "co-piloti". Virginia Raffaele è di una bellezza disarmante, mai stata così bella. Baglioni dà il via al Festival: "Magari è l'ultima volta". Il pubblico non è d'accordo.

21:00 Baglioni spazza via le polemiche di queste ultime settimane: "E' il festival dell'armonia. La musica è fatta per creare l'armonia. La musica stessa è fatta di armonie e accordi. Facciamo buon viaggio insieme". Piccola gaffe di Virginia Raffaele che appare molto emozionata.

21:03 Il primo artista in gara è Francesco Renga che si esibisce con la canzone Aspetto che torni.

Advertisement

Alcune infoiate nel pubblico gli urlano 'Sei bellissimo'. Ascoltiamo la canzone: ritornello potente ma la canzone, nel complesso, è un po' deludente.

21:09 Claudio Bisio saluta Valeria Marini, seduta ovviamente in prima fila. I cantanti sono tanti e, quindi, giustamente, si procede con velocità. Tocca alla strana coppia tutta made in Napoli, Nino D'Angelo e Livio Cori. Ascoltiamo la canzone che si intitola Un'altra luce: sound moderno r&b, non è un brano immediato. Ci sono problemi con l'audio: le voci non si sentono limpidamente.

21:14 Bisio "ruba" la presentazione alla Raffaele. Virginia: "No, questa è mia!". Il prossimo artista in gara è Nek che si esibisce con la canzone Mi farò trovare pronto. Ascoltiamo il brano: le atmosfere ricordano Fatti avanti amore ma questo brano è di qualità nettamente minore.

21:19 Dopo la prima pausa pubblicitaria, i tre conduttori restano in un silenzio quasi "celentanesco". Poco dopo, Bisio e la Raffaele oscurano Baglioni e presentano il quarto big in gara.

Sulle gag, spero si migliorerà...

21:24 E' il turno dei The Zen Circus che si esibiscono con la canzone L'amore è una dittatura. Fino ad ora, è nettamente la migliore canzone ascoltata ma ci voleva poco. Qualità sopra gli standard di Sanremo: non c'è ritornello, brano coraggioso anche per questo.

21:26 Virginia Raffaele scalda la voce mentre Claudio Bisio parla dell'Eurovision Song Contest. La Raffaele è simpatica anche in queste gag poco curate...

21:30 E' il momento dei ragazzi de Il Volo che si esibiscono con la canzone Musica che resta. Grande Amore, ovviamente, non poteva non essere d'ispirazione. Questo ritornello, però, è molto meno potente. Ovviamente, però, il pubblico dell'Ariston non poteva non dedicargli la standing ovation.

21:36 Loredana Bertè viene accolta con un boato assurdo. Il ritornello di Cosa ti aspetti da me è una bomba: magari riuscisse a vincere... E la Bertè sfoggia ancora un paio di gambe che hanno il loro perché.. Comunque la canzone prende ed per ora è una delle migliori

21:38 Virginia Raffaele sfotte Bisio per la sua giacca che in effetti... E' il momento del primo super-ospite Andrea Bocelli.

21:43 Andrea Bocelli si esibisce con la canzone che presentò a Sanremo 25 anni fa, Il mare calmo della sera, insieme a Claudio Baglioni.

21:49 Bocelli riceve la standing ovation e, successivamente, insieme al figlio Matteo, si esibisce con il singolo Fall on me. Bocelli indossa lo stesso "chiodo" di 25 anni fa che, prima di esibirsi, toglie per farlo indossare al figlio

21:58 Bisio e la Raffaele non sono ancora del tutto sciolti... Prima papera anche per Bisio.

22:03 Daniele Silvestri si esibisce con la canzone Argento vivo. Il cantautore condivide il palco con il rapper Rancore. Canzone plumbea e diretta, Silvestri inizia l'esibizione seduto su un banco di scuola. Un pezzo che non lascia indifferenti, assolutamente.