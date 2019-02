Annuncio

Con diretta su Rai 1, è iniziata stasera la 69esima edizione del Festival di Sanremo con la direzione artistica di Claudio Baglioni ed alla conduzione Claudio Bisio e Virginia Raffaele. In attesa dell'inizio della manifestazione canora sono state pubblicate in rete le quote delle agenzie di scommesse. Numeri che si rivelano molto soddisfacenti per quanto riguarda i nomi della musica esplosi negli ultimi anni come Ultimo, Il Volo ed Irama, mentre sono molto scoraggianti le previsioni per quanto riguarda Anna Tatangelo e gli Ex-Otago.

Possibile ultimo posto per Anna Tatangelo

Secondo gli scommettitori, il 69esimo Festival di Sanremo potrebbe essere vinto dal cantante Ultimo, il quale ha già trionfato l'anno scorso nella sezione delle Nuove Proposte con il brano "Il Ballo delle Incertezze".

La canzone in gara del cantante romano si intitolerà "I Tuoi Particolari". Snai concede al cantante i favori dei pronostici con la quota vincente a 2.25, così come Sisal Matchpoint a 2.50. Al secondo posto c'è il vincitore di Amici 2018, Irama, dato dai già citati quotisti rispettivamente a 4.50 e 3.00.

A giocarsi l'ultimo posto ci sono Anna Tatangelo e gli Ex-Otago. Per la cantante, che dopo quattro anni si ripresenta sul palco dell'Ariston, il suo brano "Le Nostre Anime di Notte" è dato da Snai a 60.00 così come gli Ex-Otago. La principale novità di questa edizione di Sanremo consiste nel fatto che non gareggerà la categoria delle nuove proposte. Per quest'ultima sezione, ci hanno pensato le due puntate di Sanremo Giovani, che è andato in onda a dicembre con la conduzione di Pippo Baudo e Fabio Rovazzi.

I vincitori sono stati Einar e Mahmood che, come da regolamento, gareggeranno tra i ventiquattro big della kermesse. Einar porterà in gara "Parole Nuove", mentre Mahmood il brano "Soldi". Farà parlare "I Ragazzi Stanno Bene" dei Negrita, dedicato al difficile tema dei migranti, che non esclude un intervento, magari sui social, del ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Favorito è Ultimo, con il brano "I Tuoi Particolari" ed insidiato da Irama la cui canzone si chiama "La Ragazza col Cuore di Latta". Il direttore artistico Claudio Baglioni ha dichiarato: "Se l’anno scorso l’obiettivo era portare l’immaginazione al Festival, quest’anno vogliamo portare l’armonia. Il 69, visto così, richiama molto il simbolo dell’avvicinamento degli opposti". Staremo comunque a vedere se gli scommettitori avranno azzeccato nei loro pronostici.