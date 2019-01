Annuncio

Nelle scorse settimane si è parlato del presunto ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino. La showgirl argentina, infatti, qualche giorno fa, durante il programma 105 Take Away, ha dedicato all'ex marito la canzone ‘Vivimi’ di Laura Pausini. Ma nelle ultime ore, una notizia sta facendo il giro del web: sembra che, dietro la crisi di Paola Di Benedetto e il cantante Federico Rossi, ci sia proprio Stefano De Martino.

Stefano De Martino: sarebbe sua 'la colpa' della crisi tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi

A far pensare a una crisi tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi è stato il fatto che il cantante aveva smesso di seguire la sua fidanzata sui social.

Secondo le indiscrezioni, il motivo di questo gesto è stata la serata che Paola Di Benedetto avrebbe trascorso con Andrea Damante al Fabrique di Milano. Nelle ultime ore, però, un indizio aveva fatto ben sperare i fan della coppia: Federico Rossi, membro del duo Benji&Fede, infatti, ha ripreso a seguire Paola Di Benedetto sui social.

A far sorgere nuovi dubbi, però, ci ha pensato il settimanale ''Chi'' che ha svelato dei nuovi dettagli: secondo il settimanale, diretto da Alfonso Signorini, in realtà il motivo della crisi sarebbe il fatto che la Di Benedetto ha trascorso l'ultimo dell'anno in compagnia di Stefano De Martino [VIDEO] a Saint Moritz. Inoltre, Fede in questo momento sarebbe andato in America per motivi lavorativi, mentre la Di Benedetto è rimasta in casa. Una crisi, dunque, per nulla passeggera e che è cominciata da quando lei ha trascorso il Capodanno in dolce compagnia dell'ex marito di Belen Rodriguez.

Belen e Stefano De Martino: i fan sperano nel ritorno di fiamma

Una notizia che farà sicuramente piacere a tutti coloro che sperano di rivedere Belen e Stefano De Martino insieme. Come detto prima, la showgirl argentina qualche giorno fa, durante la trasmissione di Radio105 [VIDEO], aveva intonato alcuni versi della canzone della Pausini.

‘Non ho bisogno più di niente adesso che, mi illumini d’amore dentro. Credimi se puoi, credimi e vedrai non finirà mai’, queste le frasi riprese da Belen che ha avuto anche un duro botta e risposta con l’ex in diretta. A fine intervento però Belen aveva anche gridato a Stefano: ''Stefano, ti aspetto a casa!''. I due ultimamente trascorrono anche molto tempo insieme, soprattutto per il bene del piccolo Santiago. Non ci resta che attendere per scoprire qualche dettaglio in più.