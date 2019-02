Annuncio

Il gossip era nell'aria da qualche ora ed adesso trova conferma nella copertina del settimanale "Chi"; sul nuovo numero della rivista diretta da Alfonso Signorini, infatti, sono contenute le foto che ufficializzano il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I genitori del piccolo Santiago sono stati paparazzati mentre si scambiavano abbracci e baci davanti a tutti, pare dopo aver trascorso un intero weekend in casa per rimettere a posto il loro rapporto.

Belen dà una seconda chance a Stefano e al loro amore da favola

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano", questi versi di un celebre brano di Antonello Venditti sembrano calzare a pennello nella vita di due personaggi amatissimi dal pubblico.

Stiamo parlando di Belen Rodriguez e Stefano De Martino che, a poco più di tre anni dalla separazione, sono tornati ufficialmente insieme.

A confermare il Gossip che stava circolando sul web nelle ultime ore, è stato Alfonso Signorini su Instagram: il direttore di "Chi", infatti, ha pubblicato sul suo account la copertina del settimanale che uscirà mercoledì 6 febbraio, sulla quale sono riportate le foto esclusive delle effusioni che i genitori di Santiago si sono scambiati alcuni giorni fa in pubblico.

"Lo scoop più sognato", titola la rivista scandalistica che per prima mostra le immagini dei baci e degli abbracci che la showgirl e il ballerino si sono dati pare all'aeroporto di Linate prima che lei partisse per l'Argentina.

"Belen e Stefano si amano ancora", aggiunge il giornale che in questi anni ha raccontato passo dopo passo le vicissitudini amorose di due tra i protagonisti assoluti della cronaca rosa che, nonostante altre frequentazioni o storie d'amore importanti, sono tornati ad essere una coppia.

I segnali di un sensibile riavvicinamento tra la Rodriguez e il ballerino, erano arrivati già qualche settimana fa quando lei gli dedicò una canzone d'amore in radio e gli disse teneramente "Ti aspetto a casa".

La storia di Belen e Stefano continua nonostante tutto

Belen e Stefano si sono conosciuti ed innamorati nel 2012 negli studi di Amici: ai tempi, lui era fidanzato con Emma Marrone e lei con Fabrizio Corona, ma la passione tra loro fu talmente forte da portarli a tradire i rispettivi compagni e poi a mettersi insieme.

A pochi mesi dall'ufficializzazione del loro legame, la Rodriguez rimase incinta: nel 2013 è nato il piccolo Santiago, che ha partecipato alle nozze dei genitori, celebrate nel settembre dello stesso anno.

La storia tra la showgirl e il napoletano non è sempre stata rose e fiori: i due hanno affrontato varie crisi di coppia, fino a quella irrecuperabile del 2015: con un comunicato stampa, l'argentina annunciò la fine del matrimonio con De Martino, il quale pare sia il principale responsabile di questa rottura.

In questi anni, il ballerino ha tentato più volte di riconquistare Belen, anche con dichiarazioni d'amore pubbliche (in Tv o sui social network), ma lei è sempre stata irremovibile e lo ha sempre frequentato solo per il bene del figlio.

Oggi, a distanza di tre anni dalla separazione e dopo aver vissuto entrambi altre storie d'amore (lei con Andrea Iannone, lui con Gilda Ambrosio), la Rodriguez e De Martino sono tornati insieme e lo annunciano baciandosi in pubblico e soprattutto davanti al loro amatissimo Santiago.