Nuovo settimana con Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Come di consueto s’inizierà con il Trono Over, vediamo un po’ come ci siamo lasciati settimana scorsa.

Gemma Galgani, dopo la “rottura” con Rocco, ha deciso d’iniziare la conoscenza di Marcello, anche se le cose non stanno proseguendo per il meglio, visto che tra i due ci sono delle opinioni abbastanza contrastanti.

Dopo l’esperienza a Temptation Island e la rottura con Riccardo, Ida ha fatto il suo ritorno nel parterre femminile, anche se le discussioni con l’ex compagno non sono mancate.

Scambio di vedute anche tra Noel e Armando. Dopo le rivelazione del cavaliere, i due non se le sono certe risparmiate. Questa settimana, probabilmente, conosceremo come sono proseguite le cose.

Non solo litigi, nel Trono Over di Uomini e Donne c’è stata anche una proposta di matrimonio, infatti Biagio ha chiesto a Caterina di sposarlo. La dama ha detto sì e i due sono usciti dal programma insieme.

Anche Angela finalmente ha trovato un cavaliere, Beniamino ex imprenditore ha voluto fare la sua conoscenza. La dama, di buon grado, ha accettato e i due si sono scambiati il numero di telefono.

Per concludere parliamo della storia che coinvolge Stefano e Pamela. I due si piacciono, ma quest’ultima scopre che il cavaliere sta facendo la conoscenza della dama Roberta. Per questo Pamela, per farlo ingelosire, inizia la conoscenza di Riccardo. Intanto quest’ultimo si sente anche con Roberta e durante l’ultimo incontro si sono anche baciati. Come andrà a finire questo intreccio?

Per scoprire tutto seguite il racconto della puntata, minuto per minuto, qui su Blasting News.