Celia ha provocato la morte di Trini? Le anticipazioni spagnole di 'Una vita' si tingono di giallo, dopo la tremenda notizia che ha lasciato i telespettatori con l'amaro in bocca. La moglie di Ramon, dopo aver dato alla luce con tanta difficoltà la piccola Milagros, ha dovuto fare i conti con le complicanze legate al parto cesareo. Una importante insufficienza respiratoria e il rischio di ictus l'hanno costretta a letto, assistita giorno e notte da Celia, l'amica di sempre.

Una mattinata e la voglia di passare un po' di tempo da sola con la neonata saranno fatali a Trini, che purtroppo passerà a miglior vita. In quei momenti concitati, l'unica presente sarà Celia che, a quanto pare, potrebbe nascondere un inquietante segreto che riguarda la dipartita della sua più cara amica.

Una Vita, anticipazioni: Trini muore davanti a Celia

Stando alle anticipazioni spagnole di Una Vita, Trini porterà a termine la gravidanza con tanta difficoltà. Ormai priva di forze, sarà costretta a far nascere sua figlia con un parto cesareo. La Crespo perderà molto sangue e il medico sarà chiaro: per potersi ristabilire, dovrà passare molti mesi a letto e seguire scrupolosamente la terapia prescritta, indispensabile per tenere a bada le frequenti crisi respiratorie e prevenire un ictus. Stranamente, Celia si mostrerà ossessiva nei confronti dell'amica, iniziando a paventarle l'ipotesi di non essere in grado di curare e crescere al meglio la piccola Milagros. Celia si legherà in maniera morbosa alla neonata, che lascerà in compagni di Trini per pochissime ore al giorno.

Indispettita, la Crespo le ordinerà di uscire dalla stanza e di darle sua figlia. La moglie di Felipe obbedirà ma non si allontanerà dall'appartamento. Dopo qualche minuto, Celia sentirà Milagros urlare e, entrata nella stanza da letto, vedrà Trini in preda ad una tremenda crisi respiratoria.

Celia responsabile della morte di Trini: il possibile retroscena nelle puntate spagnole di Una Vita

A quel punto l'inquadratura su Trini cambia improvvisamente, passando a Celia intenta ad estrarre dalla scatola le pillole salvavita dell'amica. Peccato che i telespettatori iberici non hanno visto se la Hermoso abbia effettivamente somministrato alla moribonda la capsula. Ed ecco l'inquietante retroscena: Celia ha provocato la morte di Trini? Le anticipazioni spagnole di Una Vita faranno certamente chiarezza in merito a questa drammatica vicenda.