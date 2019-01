Annuncio

È lunedì e nel pomeriggio di Canale 5 inizia una nuova settimana di Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Come gli aficionados della trasmissione già sapranno, la prima puntata della settimana inizia con il Trono Over [VIDEO], in particolar modo dedicato alla dama d'eccellenza Gemma Galgani.

Durante l'ultima puntata la Galgani ha deciso di chiudere qualsiasi rapporto con il cavaliere Rocco Fredella. Nonostante ciò, quest'ultimo ha deciso di rimanere ugualmente nel parterre, senza nascondere, però, la rabbia nei confronti della dama torinese.

In un'intervista al settimanale del programma Uomini e Donne Magazine, ha dichiarato di essere infuriato con la donna, soprattutto perché non ha avuto il coraggio di dirgli tutto quello che pensava direttamente.

Non gli sono piaciuti gli atteggiamenti che ha attuato nei suoi confronti, soprattutto durante i momenti che hanno trascorso insieme.

Per Rocco non c'è solo rabbia, ma anche gelosia; infatti Gemma Galgani ha mostrato interesse per un altro cavaliere, Michele, meglio conosciuto per essere stato definito il sosia di George Clooney.

Puntata Uomini e Donne, Trono Over, lunedì 28 gennaio 2019

15.34 - la dama Barbara va in favore a Riccardo, ammettendo che forse le colpe non sono solo del cavaliere, ma anche di Ida.

15.32 - è arrivato il momento del secondo ballo e Ida decide di ballare con Gianni Sperti.

15.25 - viene messa una seduta per le donne, dopo l'esperienza a Temptation Island torna Ida.

Il suo ex Riccardo è presente nel parterre maschile e tra i due inizia un'accesa discussione.

"Pensavo di trovare il mio guerriero e questo non è successo, ma mi voglio dare un'altra possibilità" Ida torna a far parte del parterre femminile! #uominiedonne pic.twitter.com/e1zZqUPula — Uomini e Donne (@uominiedonne) 28 gennaio 2019

15.22 - arriva il momento del ballo e Marcello decide di ballare con Gemma.

15.21 - la conoscenza tra Marcello e Gemma probabilmente continuerà, intanto il cavaliere ha lasciato il numero anche a Viviana, Cristina e Valentina.

15.19 - secondo Rocco non può esistere una relazione senza attrazione fisica.

15.14 - Marcello, invece, è interessato a Gemma come persona, ma al momento non sente attrazione fisica nei suoi confronti.

15.05 - Gemma non vuole andare oltre nella conoscenza di Marcello, perché secondo il suo parere la vedono in maniera diversa in fatto d'amore.

Due concezioni dell'amore molto diverse... Proseguirà la conoscenza tra Gemma e Marcello? #uominiedonne pic.twitter.com/JXyuFyssLI — Uomini e Donne (@uominiedonne) 28 gennaio 2019

15.04 - Gemma sta iniziando la conoscenza di un altro cavaliere, Marcello, che fa il suo ingresso in studio.

15.02 - Gianni Sperti dice la sua sul rapporto tra Gemma e Rocco, affermando che è stata la dama, per prima, a provocare il cavaliere, perché nella loro relazione lui non voleva andare oltre. Si discute anche in merito a un video che riguarda Gemma, infatti secondo Rocco la dama, il giorno della Befana, si è esibita durante una serata, ma in realtà, dopo la visione del video da Gianni Sperti, si capisce che è un video vecchio postato successivamente.

14.56 - viene messa una seduta di fronte a Gemma, perché quest'ultima vorrebbe, nuovamente, un chiarimento con il cavaliere Rocco.

"Che considerazione avevi di me per pensare che io mi potessi prestare a dei giochetti erotici?" #uominiedonne pic.twitter.com/FmKQC1ysdK — Uomini e Donne (@uominiedonne) 28 gennaio 2019

14.54 - Gemma Galgani fa il suo ingresso in studio e puntualmente iniziano i primi battibecchi con Tina.

14.51 - Maria De Filippi interrompe la visione del video più volte, perché Tina, infuriata, si lamenta perché la Galgani ha affermato che la Cipollari vive di luce riflessa. Successivamente la visione riprende.

14.49 - settimana scorsa subito dopo la puntata Gemma va nel suo camerino e parla di Rocco e Tina. Il primo lo definisce "misero di sentimenti", invece della seconda non piacciono le offese.

14.47 - inizia la puntata di Uomini e Donne. Viene mandata in onda un filmato della settimana scorsa, che riprende il litigio avvenuto tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Non solo, viene anche mostrato il momento in cui la dama "lascia" il suo cavaliere Rocco Fredella.