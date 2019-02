Annuncio

Ieri, domenica 3 febbraio, è andata in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, in cui la conduttrice Alessia Marcuzzi ha informato i telespettatori del ritiro di John Vitale dal Reality Show, ancor prima dell'esito del televoto che vedeva l'aspirante naufrago giocarsi un posto insieme agli altri tre "galeotti". Motivo dell'abbandono, le ben note vicende legate agli insulti postati dal concorrente sui social circa un anno fa ed indirizzati a Barbara D'Urso la quale, qualche ora prima a Domenica Live, aveva parlato proprio della vicenda scagliandosi contro John Vitale e minacciando denunce per quanto accaduto.

John Vitale lascia l'Isola dei famosi dopo gli insulti alla D'Urso

Alessia Marcuzzi proprio all'inizio della diretta di ieri 3 febbraio, ha annunciato il ritiro di John Vitale, avvenuto solo poche ore prima.

Motivo dell'abbandono, le ben note vicende legate alle frasi offensive postate dall'aspirante naufrago ai danni di Barbara D'Urso e che sono state oggetto di discussione nella puntata di giovedì scorso. In quell'occasione, il concorrente era stato messo al corrente della bufera mediatica scoppiata in Italia, a seguito della scoperta di vecchi post pubblicati dal naufrago sui social, con insulti e frasi indicibili rivolte alla conduttrice napoletana. Consapevole della gravità di quanto successo, John Vitale ha quindi preferito abbandonare il gioco e far ritorno in Italia.

Barbara D'Urso si scaglia contro John Vitale: 'Ci vediamo in tribunale'

Ancor prima di venire a conoscenza del ritiro del concorrente, Barbara D'Urso nel corso della diretta di Domenica Live di ieri pomeriggio ha parlato della questione e furibonda ha dichiarato: "Ci vediamo in tribunale".

Come noto, da sempre la D'Urso lotta contro la violenza sulle donne e le offese pubblicate dall'uomo, sono da ritenersi una violenza verbale non accettabile. Concordi con il pensiero della D'Urso anche gli ospiti di Domenica Live di ieri pomeriggio, che hanno appoggiato la conduttrice, ancora inconsapevole della decisione di John Vitale di ritirarsi dal reality. Sta di fatto che, al suo ritorno in Italia, l'ex naufrago dovrà affrontare questa delicata questione e non resta che attendere per scoprire se riuscirà ad incontrare di persona la conduttrice napoletana per chiederle scusa di quanto accaduto.

Prossimo appuntamento, domenica 10 febbraio con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, che ricordiamo, ieri sera ha visto l'abbandono anche di Francesca Cipriani.