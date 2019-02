Annuncio

Annuncio

Non è passato molto tempo dalla puntata di Uomini e donne dedicata alla scelta finale di Teresa Langella: in queste ore, l'ex tronista ha rilasciato delle nuove dichiarazioni al magazine della trasmissione di Maria De Filippi, facendo un po' di chiarezza su quello che è successo. Un'intervista decisamente spiazzante, durante la quale Teresa ha ammesso che, ancora oggi, sta soffrendo per come sono andate le cose, una chiacchierata dove ha svelato che con Andrew sperava di poter mettere su famiglia.

La nuova confessione di Teresa dopo il rifiuto di Andrea a Uomini e donne

Nel dettaglio, abbiamo visto che Teresa, intervistata dal magazine di U&D, ha confessato di passare un momento molto difficile della sua vita, al punto che preferisce rimanere chiusa in casa e non leggere i commenti che appaiono sui social.

Annuncio

L'ex tronista ha aggiunto che, dopo il rifiuto di Andrew, si è sentita persa, ritenendo questo percorso un fallimento, dato che aveva creduto realmente nella sincerità di questo ragazzo, che sperava potesse diventare il suo fidanzato.

Teresa ha, persino, confessato al magazine come ci sia stato addirittura un momento in cui ha pensato che Andrea potesse essere il padre dei suoi figli. 'Non mi vergogno a dirlo, perché io sono così', ha dichiarato la Langella al magazine della trasmissione di Canale 5.

'Ho creduto in me e in lui', ha chiosato Teresa nella sua intervista aggiungendo che, a questo punto, dovrà seguire il consiglio dei suoi genitori, i quali le ricordano sempre che deve togliersi il vizio di metterci il cuore in tutto quello che fa a favore degli altri.

Annuncio

Le parole di Teresa su Antonio: 'Con lui non mi sentivo donna'

Nel corso dell'intervista concessa a U&D Magazine, Teresa ha parlato anche dell'altro pretendente, Antonio Moriconi: il corteggiatore è stato rifiutato al 'rush finale'. La tronista ha fatto i suoi complimenti ad Antonio, definendolo un ragazzo genuino, puro ma, nello stesso tempo, ha confessato che, con lui al suo fianco, non si sentiva una vera donna e per questo motivo ha preferito rifiutarlo.

A questo punto, però, non ci resta che attendere la puntata speciale di Uomini e donne dedicata al confronto tra Andrea, Teresa e Antonio: la registrazione c'è già stata qualche giorno fa e i colpi di scena non sono mancati. La tronista, infatti, si è sfogata con Andrew, accusandolo di aver mentito e di averla presa in giro nel corso di questi mesi.