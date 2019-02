Annuncio

Annuncio

Venerdì sera è andata in onda la prima puntata speciale di Uomini e donne dedicata alla scelta della tronista Teresa Langella, la quale ha portato a compimento il suo percorso dopo circa sei mesi di trono. Una scelta che tuttavia ha scatenato accese polemiche dato che la bella Teresa ha deciso di coronare il suo sogno d’amore con Andrea Dal Corso, ma purtroppo l’esito del corteggiatore non è stato positivo e quindi non c’e stato nessun lieto fine come si aspettavano i fan.

Il ritorno social di Andrea Dal Corso dopo le polemiche per il no a Teresa

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Andrea pur essendosi presentato in villa e quindi avendo partecipato alla registrazione del programma, alla fine ha preferito dire no alla tronista, lasciandola da sola al party che era stato organizzato da Valeria Marini con tutti i familiari di lei.

Annuncio

A distanza di qualche giorno, ecco che Andrea ha voluto dire la sua e lo ha fatto rilasciando le sue prime dichiarazioni sulla pagina ufficiale Instagram dove viene seguito da centinaia di migliaia di persone.

L’ex corteggiatore ha ammesso che in un primo momento non avrebbe voluto neppure replicare, dato il clima di odio che in queste ore ha percepito nei suoi confronti dal punto di vista social.

Andrea, però, ha sentito la necessità di postare questi messaggi su Instagram in primis per far capire a Teresa come sono andate le cose durante la registrazione della scelta in villa. Il ragazzo, infatti, ha precisato che subito dopo il fatidico momento, non gli è stata data dalla redazione la possibilità di avere un confronto con Teresa sebbene la sua decisione finale sia stata negativa.

Annuncio

Dopo il rifiuto, Andrea chiede un confronto con Teresa

Andrea, quindi, avrebbe voluto spiegare le sue motivazioni e il perché di tale decisione direttamente all’ex tronista di Uomini e donne ma le regole della trasmissione non lo prevedevano.

Al tempo stesso, però, Andrea ha fatto sapere di non avere alcun tipo di intenzione di spiegare sui social le emozioni che ha provato nel corso di questi mesi e in particolare modo in occasione della registrazione della scelta. Il ragazzo, però, non si è negato ad un possibile confronto con Teresa e ha ammesso che gli piacerebbe poterle spiegare tutto guardandola negli occhi. Cosa succederà a questo punto? Teresa potrebbe accettare il confronto post rifiuto di Andrea? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.