Teresa Langella rompe il silenzio dopo la cocente delusione che ha ricevuto da Andrea Dal Corso. Come ben saprete, infatti, il corteggiatore ha preferito dire No alla bella tronista, lasciandole l'amaro in bocca. Un rifiuto che lo stesso pubblico da casa non si sarebbe mai aspettato e che ha spinto Teresa a chiudersi nel suo silenzio per diversi giorni, fin quando non ha trovato la forza di tornare di nuovo in video e di parlare di quello che è accaduto. La bella Teresa, infatti, sarà la protagonista di una puntata speciale di Uomini e donne che vedremo in onda nelle prossime settimane, basata sul confronto tra lei, Andrea e Antonio.

La confessione di Teresa che torna in studio a Uomini e donne

Le gossip news che arrivano da questa nuova registrazione di Uomini e donne di ieri pomeriggio rivelano che Teresa Langella ammetterà in studio il suo dispiacere e a distanza di quasi dieci giorni dalla registrazione della scelta, rivelerà di stare ancora molto male e di aver sofferto moltissimo per quello che è accaduto.

L'ex tronista partenopea confesserà di essersi chiusa in casa con i suoi genitori, aggiungendo che anche loro ci sono rimasti malissimo per come si è concluso questo suo percorso a Uomini e donne, dopo che per svariati mesi si è messa in gioco sperando di poter trovare l'uomo della sua vita.

L'ex tronista è stata protagonista anche di un nuovo confronto con Antonio, il corteggiatore che è stato rifiutato da Teresa al duello finale. Il ragazzo ha ammesso di essersi sentito preso in giro, aggiungendo che Teresa non doveva sbilanciarsi più di tanto nei suoi confronti, così come ha fatto nel corso di queste settimane e anche durante le ultime esterne, quando ormai aveva già chiara la situazione e chi sarebbe stato la sua scelta.

Lo scontro tra Teresa e Andrea dopo il no a U&D

Nel momento in cui si è rivista con Andrea Dal Corso, invece, la bella Teresa ha sbottato duramente nei confronti dell'ex pretendente di Uomini e donne.

Senza troppi giri di parole, infatti, abbiamo visto che l'ex tronista l'ha accusato di essere una persona falsa, perché in questi mesi non ha mai detto apertamente a Teresa di avere dei problemi con se stesso, che lo portavano ad avere tutti questi dubbi.

Andrea ha provato a 'giustificarsi', dicendo di aver maturato la decisione del rifiuto all'ultimo momento. Il padre di Teresa a quanto pare gli avrebbe fatto aprire gli occhi sulla situazione, anche se in studio non tutti hanno creduto alla sua versione dei fatti.