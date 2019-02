Annuncio

Continuano ad attirare l'attenzione dei milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della soap opera 'Un posto al sole' ambientata a Palazzo Paladini. Ci sono degli sviluppi in corso nel rapporto tra Alex e Vittorio che si trovano a fare i conti con dei cambiamenti e mettono in opera il piano organizzato dal figlio di Guido per provocare la gelosia di Anita. Gli spoiler degli episodi che vanno in onda da lunedì 4 fino a venerdì 8 marzo svelano che Mariella e Cerruti fingeranno di essere felici perché non riusciranno a trovare un equilibrio nella loro vita. Questa situazione finirà per avere delle conseguenze al punto che l'Altieri si renderà protagonista di una discussione con Salvatore poiché vorrebbe raccontare la verità a Guido. Ciro darà un supporto importante alla famiglia Boschi dimostrando l'amicizia nei confronti di Franco e riscattandosi dall'errore commesso in passato.

Vittorio si offre come volontario per accompagnare Alex alla festa in maschera

Il pugile inizierà a mettersi sulle tracce di Prisco per asserire il coinvolgimento dell'uomo nel piano di vendetta ai danni del padre di Bianca. Serena, dal canto suo dopo lo scontro con la cugina avvenuto nei mesi precedenti, riceverà una telefonata dalla donna che le chiederà un incontro per dividere l'eredità. Alex sarà in ansia poiché si avvicina il giorno della festa in maschera al Crazy e comincerà a essere indecisa sull'abito da indossare. La ragazza potrà affidarsi all'aiuto di Vittorio che si offrirà come volontario per farle compagnia sebbene l'unico intento del ragazzo è di far ingelosire l'ex fidanzata.

Le cose non andranno nel modo previsto dal figlio di Guido (Germano Bellavia) mentre sarà sempre più difficile per Mariella (Antonella Prisco) mantenere il segreto sulla paternità.

Ciro farà delle indagini per scoprire il coinvolgimento di Gaetano

Franco non riuscirà a muoversi ma s'impegnerà per andare in soccorso della moglie alle prese con un problema alla macchina. Intanto Ciro porterà avanti le indagini per scoprire quanto c'entri Prisco nell'aggressione a Franco mentre Niko vorrebbe aiutare Susanna alle prese con un carico eccessivo di responsabilità. Ornella, dal canto suo si troverà alle prese con un momento di crisi che la vedrà attraversare un periodo difficile della sua vita. Alex e Vittorio dovranno interrogarsi su ciò che è avvenuto tra di loro; infine Arianna non vorrà abbandonare il sogno di costruire una famiglia con Andrea.