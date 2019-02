Annuncio

Ieri è stato celebrato San Valentino ovvero la festa degli innamorati. Sono stati molti i vip che hanno scelto di passare la giornata insieme ai propri partner. Ma non è stato così per tutti: Benedetta Mazza, per esempio, ha festeggiato la ricorrenza con il suo migliore amico. Attraverso i social siamo andati a scovare la giornata di alcuni dei personaggi più amati del piccolo schermo.

Francesco Monte e Giulia Salemi: amore, coccole e palloncini

La coppia formata da Giulia Salemi e Francesco Monte riesce a stupire sempre di più. Moltissime persone avevano puntato il dito contro i due ex gieffini, accusandoli di aver creato una storia solo per le telecamere. A tutte le malelingue i due giovani stanno rispondendo dimostrando ogni giorno il loro sentimento.

La giornata di ieri per Giulia è stata davvero indimenticabile. L'ex tronista di Uomini e Donne ha organizzato una sorpresa alla sua donna: mille palloncini, candele e luci soffuse. Dopo aver ultimato il tutto, Monte con fare soddisfatto sui social ha esordito così: "Ce l'abbiamo fatta. Ottimo lavoro!". D'altro canto la Salemi ha inviato un messaggio a tutti i suoi follower: "Diretta domani, promesso. Sono certa che capirete dopo questa sorpresa wow di Francesco".

Simona Ventura e Giovanni Terzi

Per Simona Ventura, dopo la rottura con Gerò Carraro si preannunciava una festa da incubo. Invece, grazie all'amore ritrovato con Giovanni Terzi, è stata una serata indimenticabile. La nota conduttrice, fresca del ritorno su Rai2, ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui compare con il suo compagno. La didascalia lascia trasparire la felicità di SuperSimo: "Con te il nulla diventa tutto".

Benedetta Mazza festeggia con un amico

L'ex professoressa de L'Eredità, dopo aver deciso di rimanere solo amica con Stefano Sala, non ha rinunciato a festeggiare la festa degli innamorati ma, anziché farlo con un principe azzurro, l'ha fatto con un amico. Benedetta Mazza è stata a cena con il suo migliore amico e tra l'altro ha ricevuto anche un bel mazzo di rose.

Federica Panicucci imbarazzata a Mattino 5

Nella giornata di ieri Federica Panicucci, durante la puntata di Mattino 5, ha ricevuto un mazzo di rose rosse con una dedica. Ad inviare il regalo è stato ovviamente il fidanzato Marco Bacini. La conduttrice durante la diretta è stata colta di sorpresa e, nonostante l'imbarazzo, è riuscita a portare avanti la trasmissione magistralmente.

La conduttrice accanto all'imprenditore è riuscita a ritrovare il sorriso.