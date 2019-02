Annuncio

Annuncio

Terminato il Festival di Sanremo il palco dell'Ariston si prepara ad ospitare la seconda edizione di Sanremo Young, il programma condotto da Antonella Clerici.

L'ex conduttrice de La Prova del cuoco dopo l'esperienza vissuta in prima serata con Portobello, si prepara a fare il suo esordio questa sera con il format di Rai1 dedicato ai giovani. Durante la gara i concorrenti di età compresa tra i 12 ed i 17 anni si dovranno esibire su dei pezzi portati in gara all'Ariston. Per tutta la durata del concorso canoro in puntata ci sarà un personaggio internazionale. Per il debutto ci saranno John Travolta e Mahmood, il rapper italo-egiziano reduce di vittoria con il brano Soldi.

Rispetto alla versione classica della kermesse canora, i ragazzi non saranno giudicati nè dalla sala nè da un televoto ma bensì da una giuria molto famosa.

Annuncio

Tra i volti noti che presenzieranno al talent ci saranno: Baby K, Giovanni Vernia reduce del clamoroso successo a Tale e Quale show, Enrico Ruggeri, Noemi, Rita Pavone, Rocco Hunt, Amanda Lear, il duo Shapiro-Vandelli un tempo rivale, Angelo Baiguini e Belen Rodriguez. Quest'ultima rappresenta una vera e propria novità all'interno della giuria e sulle reti di Viale Mazzini. Non resta che sintonizzare il piccolo schermo su Rai1, venerdì 15 febbraio alle 21.25.

Clerici - De Filippi: nuovo scontro televisivo

Antonella Clerici questa sera debutterà con la seconda edizione di Sanremo Young. Su Canale 5 invece, Maria De Filippi manderà in scena per la prima volta la scelta di una tronista: Teresa Langella.

Annuncio

I migliori video del giorno

Lo scontro tra le due donne più amate della tv torna a rinnovarsi e solamente nella giornata di domani, si potrà dire chi l'avrà avuta vinta. La Clerici tra l'altro per fare il pieno di ascolti, ha fortemente voluto Belen Rodriguez in giuria. La showgirl argentina dopo l'esperienza sanremese, non ha mai presenziato a dei programmi di Viale Mazzini.

Antonella Clerici fa chiarezza sul suo futuro lavorativo

Da un po' di tempo in rete circolano delle voci su Antonella Clerici, in merito ad un presunto addio al mondo della televisione. La nota conduttrice così ha deciso di fare chiarezza in merito ai rumors sulla rivista Vero: "Non ho mai detto di lasciare la Rai o il mondo dello spettacolo." La Clerici ha semplicemente detto che in futuro vorrebbe immergersi in nuovi progetti televisivi che riguardano la prima e la seconda serata.

Annuncio

In merito alla sua attuale situazione sentimentale, ha confessato di essere molto felice come non le capitava da tempo.