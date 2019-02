Annuncio

Sappiamo tutti ormai la classifica finale della sessantovesima edizione del Festival di Sanremo che ha visto trionfare Mahmood seguito da Ultimo e da Il Volo. Attorno a questa decisione però ci sono state molte proteste e polemiche in quanto la classifica non abrebbe rispettato il volere del pubblico a casa ma cosa sarebbe cambiato se a votare fosse stato solo il pubblico? È possibile ricavare dai dati ufficiali forniti dalla Rai una classifica che considera solo le percentuali del televoto, facendo una media tra le percentuali di ogni serata. Prima del televoto a tre conclusivo in cima alla classifica ci sarebbe stato Il Volo. Intanto è uscita la classifica EarOne per i passaggi in radio e Musica che resta è quattordicesima.

Il Volo preferito dal televoto

Dai dati ufficiali diffusi come ogni anno dalla Rai si vede che nella prima serata Il Volo ha raccolto dal televoto il 17,21% delle preferenze, nella seconda il 38,32%, nella quarta il 22,35% e il 17,65% nella serata conclusiva. Se si calcola la media delle serate come previsto dal regolamento ufficiale del Festival di Sanremo, escludendo però i voti della sala stampa, della giuria di qualità e della giuria di onore, Il Volo ottiene una media del 19,09% di voti.

Il secondo classificato, Ultimo, otterrebbe invece una media del 16,41%, posizionandosi quindi dietro al cantautore nella classifica nel gradimento del pubblico. Sul podio invece non ci sarebbe stato Mahmood ma Irama con una media percentuale del 7,14%. Non sono però gli unici cambiamento che si avrebbero in classifica se si calcolassero solo i dati relativi al televoto.

Il Volo primo in classifica con i dati del televoto

Nella classifica ottenuta dai dati ufficiali relativi forniti dalla Rai ci sono diversi cambiamenti. Se si fosse stilata la classifica considerando soltanto i dati relativi al televoto infatti Loredana Bertè non si sarebbe classificata quarta ma quinta, preceduta da Simone Cristicchi. Di seguito la classifica completa con la media dei risultati ottenuti al televoto in ogni serata da ciascun artista:

Il Volo con il 19,09%

Ultimo con il 16,41%

Irama con il 7,14%

Simone Cristicchi con il 5,63%

Loredana Bertè con il 5,45%

Boomdabash con il 4,51%

Shade e Federica Carta con il 3,95%

Francesco Renga con il 3,06%

Achille Lauro con il 3,04%

Enrico Nigiotti con il 2,84%

Nek con il 2,80%

Daniele Silvestri con il 2,64%

Ex-Otago con il 2,59%

Arisa con il 2,49%

Mahmood con il 2,41%

Einar con il 2,23%

Patti Pravo con Briga con il 2,09%

Livio Cori e Nino D'Angelo con il 1,93%

The Zen Circus con il 1,90%

Paola Turci con il 1,84%

Ghemon con il 1,72%

Negrita con il 1,65%

Motta con il 1,28%

Anna Tatangelo con il 1,22%

Come si piazzano invece gli artisti nelle classifiche di vendita, dei passaggi radiofonici e delle vendite?

Il Volo quattordicesimo nei passaggi radio e undicesimo su iTunes e Amazon

Nella classifica EarOne sui passaggi in radio troviamo in testa il brano di Mahmood seguito da Achille Lauro, Boomdabash, Irama, Ultimo e Loredana Bertè.

La canzone de Il Volo nonostante l'apprezzamento del pubblico a casa durante il Festival di Sanremo si piazza solo quattordicesima. Fa meglio, invece, nella classifica di vendite su iTunes e Amazon dove si piazza undicesima ma peggiora nella classifica degli streaming dove si piazza soltanto trentaseiesima.