Le trame della telenovela spagnola “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra, sono sempre più emozionanti. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, ci dicono che scoppierà una storica coppia che in passato è stata costretta a fuggire da Puente Viejo. Si tratta di Maria Castaneda (Loreto Mauleòn) e Gonzalo Castro (Jordi Coll), che oltre ad aver affrontato la presunta perdita della figlia Esperanza e del nipote Beltran, dimostreranno di non essere gli stessi di sempre. La consanguinea di Emilia e Alfonso dopo essere venuta a conoscenza che il marito ha abbandonato il paese senza dargli nessuna spiegazione, si augurerà nel corso di un dialogo con Fernando Mesia (Carlos Serrano) di non rivederlo più per il resto della sua vita.

Maria accusa il marito, Fernando convinto di poter riconquistare la sua ex moglie

Nelle prossime puntate italiane, Maria Castaneda verrà profondamente delusa dal marito Gonzalo, ma prima gli abitanti assisteranno al loro ritorno. Tutto inizierà quando quest'ultimo rimetterà piede nel suo paese natale da solo, per aiutare il nonno Raimundo Ulloa a cacciare Fernando Mesia dalla villa. Per riuscire nel suo intento, l’ex sacerdote farà credere al suo acerrimo nemico del passato di aver messo fine all'esistenza di Francisca Montenegro. A seguito del falso funerale della dark lady, si presenterà alla casona Maria Castaneda. La figlia di Emilia e Alfonso lascerà senza parole il nonno, ma soprattutto Fernando, dato che accuserà il marito di essere il responsabile del decesso della figlia Esperanza e del nipote Beltran, morti a causa di un incendio che ha distrutto la loro abitazione cubana.

Nel frattempo Gonzalo e la moglie avranno ancora un altro problema da risolvere, per non aver ricevuto più nessuna notizia da parte di Emilia e Alfonso da quando si sono trasferiti a Parigi per non finire in carcere per l’omicidio del generale Perez. Ovviamente la crisi matrimoniale tra il Castro e Maria renderà felicissimo Fernando, che finalmente crederà di poter riconquistare la sua ex moglie. A riaccendere la speranza del defunto figlio di Olmo sarà anche una rivelazione sconvolgente della Castaneda, che gli dirà che il marito ha avuto numerose relazioni clandestine.

La figlia di Emilia e Alfonso non vuole sapere più nulla di Gonzalo, la scomparsa dei Castaneda

In seguito il Mesia rinuncerà ad uccidere Gonzalo su consiglio di Prudencio, dato che cercherà di convincerlo ad abbandonare il quartiere spagnolo compresa la moglie, in cambio di due milioni di pesetas.

Dopo un’iniziale titubanza, il primogenito della defunta Pepa accetterà la condizione di Fernando. Purtroppo il Castro se ne andrà via da Puente Viejo, senza avvisare la moglie della sua partenza. Tuttavia, Maria non appena verrà a conoscenza della fuga improvvisa del marito, si lascerà andare alla disperazione profonda, ma pur essendo distrutta dirà al Mesia che non farà nessuna indagine per scoprire dove si trova. Inoltre quest'ultimo farà dei salti di gioia, quando la Castaneda affermerà di non voler rivedere più Gonzalo. A quel punto il figlio del defunto Olmo rivelerà al minore degli Ortega di non voler svelare a Maria che suo marito è fuggito a causa sua, altrimenti si allontanerà da lui.

Nonostante tutti i compaesani apprenderanno che Gonzalo ha abbandonato la moglie tramite il fratello di Saul, la diretta interessata non avrà nessuna intenzione di dare un’altra possibilità a Fernando. L’unico interesse di Maria infatti sarà quello di riuscire a rintracciare i suoi genitori con l’aiuto del nonno Raimundo, dopo aver sospettato che Fernando potrebbe essere il responsabile della loro sparizione.