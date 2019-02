Annuncio

Lorenzo Insigne, il campione del Napoli e della Nazionale è stato coinvolto da uno stravagante scherzo creato dal programma de Le Iene. Una forte gelosia ha infatti angosciato il giovane per ben quattro giorni, tutto a causa dell'idea di sua moglie Genoveffa Darone.

Il motivo dello scherzo de 'Le Iene'

Lorenzo Insigne è sposato con Genoveffa Darone, della quale è molto geloso. Per questo negli ultimi tempi l'ha fatta cancellare dai più noti social network, come Instagram e Facebook. A causa di ciò lei ha deciso di organizzare uno scherzo, durato esattamente quattro giorni, con l'aiuto de Le Iene e di Sebastian Gazzarrini per il giovane calciatore del Napoli.

I dettagli dello scherzo a Lorenzo Insigne

Il tutto ha inizio con Sebastian Gazzarrini che fa credere che Genoveffa Darone avrà una particolare parte in Madame Bovary, che sarà colma di "scene di passione".

Lorenzo appena viene a sapere della novità, non la prende molto bene e manda la moglie a dormire sul divano.

Il giorno dopo in casa dei due arriva un bellissimo mazzo di rose rosse, indirizzato a Genoveffa dal regista, accompagnato dal copione del film. Alla prima telefonata tra la moglie e il regista interessato, lui reagisce malissimo, strappando il telefono alla moglie. In seguito alla telefonata Genoveffa scambia alcuni messaggi vocali con il regista. Lorenzo a quel punto diventa pazzo di gelosia e decide di intervenire mandando lui un messaggio privato all'invadente uomo, in cui le intima di cercarsi qualcun'altra per la parte, poiché sua moglie non farà parte di nessun film, in quanto tornando a casa ha visto il mazzo di rose inviato alla donna e il gesto gli è sembrato troppo esagerato per la circostanza.

La risposta del regista è ovviamente provocatoria.

Il terzo giorno dello scherzo Lorenzo ha una partita in cui il Napoli incontra l'Empoli, tornato a casa viene informato da sua moglie che il giorno dopo dovrà prendere parte al provino per la parte di Madame Bovary dove dovrà anche baciare un uomo, il regista. Lorenzo reagisce dicendo a sua moglie che se lei andrà al provino lui scatenerà l'inferno.

Arrivati al giorno dopo, lui esce presto di casa per recarsi ad un allenamento e intanto manda vari messaggi alla moglie in cui le consiglia di non rispondere a nessuno al telefono e la rassicura, dicendole che dopo andranno a cambiare la scheda telefonica. Nel frattempo, però, Genoveffa si è già recata al provino e quando Lorenzo torna a casa trova ad aspettarlo l'autista che le indica il luogo dove si trovano i casting.

Arrivato sul set dei provini, il calciatore vede un'attrice girata di spalle con indosso la felpa di sua moglie, mentre bacia appassionatamente un uomo: infuriato inizia a prendersela con tutti, quando però appare sua moglie e Sebastian Gazzarrini che le fa notare che è stato tutto uno scherzo.