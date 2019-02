Annuncio

Dopo soli tre giorni l’Isola dei Famosi torna in prima serata. Il programma condotto da Alessia Marcuzzi sbarca il mercoledì, sarà questo il nuovo giorno di messa in onda? Stasera lo scopriremo. Intanto facciamo un breve riassunto di ciò che è successo in queste ultime ore.

Dopo l'eliminazione di Grecia Colmenares, il fatto che è saltato di più all’occhio è la lite che si è svolta tra Marina La Rosa e Yuri Rambaldi. Lo spogliarellista non è molto incline ai modi di fare dell’ex concorrente del Grande Fratello, per questo motivo la litigata ha portato a un secco “la nostra amicizia finisce qui”.

Intanto vediamo un po’ che cosa ci dobbiamo aspettare stasera. Ci saranno ben due eliminazioni.

La prima sarà tra Kaspar Capparoni, Yuri Rambaldi e Sarah Altobello, mentre per la seconda si ricorrerà al telefoto lampo, con un meccanismo per le nomination ancora da scoprire.

Oltre a tutto questo, ci sarà anche un nuovo ingresso: infatti sbarcherà in Honduras la modella Ariadna Romero, conosciuta ai più per aver partecipato alla seconda edizione di Pechino Express e per aver fatto parte del cast del film di Leonardo Pieraccioni Finalmente la felicità.

Per scoprire tutti gli aggiornamenti sulla puntata, a partire dalle 21.30, seguite la diretta minuto per minuto qui su Blasting News.