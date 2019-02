Annuncio

Purtroppo, come abbiamo avuto modo di vedere nelle ultime puntate, l'Isola dei Famosi si sta dimostrando un flop: gli ascolti sono molto bassi trattandosi di un reality (circa 2 milioni di telespettatori con uno share basso) e, malgrado quello che sembrava essere un cast promettente, le critiche non sono mancate. Questa sera, 13 febbraio, l'Isola perderà pezzi: mancheranno infatti Alda D'Eusanio e quasi certamente Roberto Cenci.

Isola dei Famosi: mancherà l'opinionista Alda D'Eusanio

Alda D'Eusanio, l'opinionista che era stata molto criticata ma anche molto apprezzata nelle ultime settimane, questa sera non sarà presente all'Isola dei Famosi per altri impegni.

Infatti, secondo quanto riportato da siti di gossip come BitchyF, la D'Eusanio sarà presente all'ultima puntata di "#CR4, la Repubblica delle Donne", e per questo motivo non potrà essere in studio: l' unica opinionista sarà dunque Alba Parietti.

In questo caso, però, non si tratta di un addio ma di un'assenza temporanea, in quanto dalla settimana prossima la trasmissione di Piero Chiambretti sarà conclusa e Alda potrà tornare in studio con Alessia Marcuzzi. Non si sa chi però abbia preso la decisione; potrebbe anche essere stata una scelta dei vertici Mediaset.

Potrebbe comunque non essere lei l'unica grande assente dell'Isola dei Famosi: persino il regista Roberto Cenci potrebbe abbandonare la nave, ma in questo caso in maniera definitiva.

Roberto Cenci potrebbe abbandonare l'Isola per dedicarsi a Ciao Darwin

Lo storico regista del programma condotto da Alessia Marcuzzi potrebbe aver deciso di abbandonare definitivamente il timone di questa edizione dell'Isola dei Famosi: la motivazione dietro questo gesto sarebbe legata alla volontà di Cenci di occuparsi anima e corpo alla preparazione di Ciao Darwin, che pare andrà in onda in primavera.

Secondo quanto trapelato, al posto di Roberto Cenci si potrebbe occupare delle prossime puntate dell'Isola dei Famosi il regista Paolo Riccadonna, ma ci sono ancora molte incertezze sull'argomento.

Intanto c'è disappunto tra i telespettatori per via di un'isola che sembra colare sempre di più a picco: non soltanto ascolti deludenti ma anche una cattiva gestione, al momento, da parte della regia che sembra aver dimenticato la figura delle Polene dopo l'infortunio del Divino Otelma. Attendiamo però di vedere la puntata di stasera 13 febbraio in cui potranno esserci dei chiarimenti: si parlerà anche della manomissione della macchina del riso da parte di Stefano Bettarini.