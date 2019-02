Annuncio

C'è ormai una grande attesa per il nuovo speciale di Uomini e donne che andrà in onda venerdì, 15 febbraio, in prima serata su canale 5, dove finalmente la nota tronista napoletana Teresa Langella prenderà la sua decisione definitiva. Già ora cominciano a circolare le prime indiscrezioni sulla scelta finale della giovane che è arrivata alla fine della sua avventura con due corteggiatori: il ventiseienne Antonio Moriconi e il trentunenne Andrea del Corso. Al termine della scelta di Teresa, la nota show girl Valeria Marini darà inizio alla festa di fidanzamento, da lei stessa organizzata. Il nuovo show sarà diviso in quattro appuntamenti serali e sarà condotto da Gemma Galgani e Giulia de Lellis.

Le prime indiscrezioni

Anche se la produzione del programma è stata molto attenta a non far trapelare spoiler, nelle ultime ore sono circolate delle foto inedite del weekend in villa, prima della scelta di Teresa. La giovane appare in lacrime insieme a Gemma Galgani, probabilmente dopo aver trascorso alcuni giorni con i suoi corteggiatori.

Prima della scelta, infatti, la tronista ha passato del tempo sia con Antonio che con Andrea in location dedicate e selezionate da Valeria Marini, per poi passare alla sala di ricevimento dove è avvenuta la vera scelta e la festa di fidanzamento con banchetto e parenti dei partecipanti compresi. La grande festa di fidanzamento, che i telespettatori vedranno in onda soltanto venerdì, si è svolta al castello di Montignano, in Umbria, dove secondo le prime indiscrezioni è stato vietato l'uso dei cellulari e delle macchine fotografiche agli invitati, per evitare 'antipatici' spoiler.

Le ultime ore di Teresa con Antonio e Andrea

Com'è stato già anticipato, prima della scelta, Teresa ha passato del tempo sia con Antonio che con Andrea, che hanno organizzato due diverse sorprese per la giovane che poi ha dovuto decidere tra i due.

Secondo le prime anticipazioni, sembrerebbe che Antonio Moriconi abbia dedicato a Teresa una particolare serenata, cantata da Gigi Finizio, il suo cantante preferito. Andrea del Corso, invece, sembrerebbe aver optato per una cena romantica e soprattutto stellata, preparata dal noto cuoco e conduttore televisivo italiano Alessandro Borghese. Pare che la giovane sia stata colpita da entrambi i ragazzi, ma per scoprire maggiori dettagli si dovrà attendere lo speciale in onda venerdì, 15 febbraio.