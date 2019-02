Annuncio

Uno degli argomenti di gossip maggiormente discussi dell'ultimo anno è quello riguardante la fine del rapporto lavorativo tra Fedez e J-Ax. I due rapper, dopo un'annata di grandissimo successo culminata con il concerto evento presso lo Stadio San Siro, hanno scelto di intraprendere due strade differenti dal punto di vista musicale e da quel momento non si sono mai conosciuti i motivi ufficiali di tale decisione. Nelle ultime ore, intervistato dal settimanale 'Chi', J-Ax è tornato a parlare della fine della sua partenership con mister Ferragni.

La rottura tra Fedez e J-Ax, le ultime rivelazioni su 'Chi'

Sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini, J-Ax ha specificato che Fedez ha liquidato le sue quote della società e a quel momento in poi ha preferito andare avanti per la sua strada, aprendosi il suo studio.

'Mi sono aperto il mio studio, fine', ha dichiarato J-Ax nell'intervista dove ha aggiunto un tassello in più a questa intricatissima vicenda che ovviamente appassionate i fan del duo, i quali speravano di poterli vedere collaborare assieme ancora per diverso tempo. In questi mesi, infatti, è stato scritto di tutto e di più sui motivi che avrebbero portato Fedez e J-Ax alla rottura del loro sodalizio artistico. Addirittura c'è stato un momento in cui si vociferava che alla base di questo addio ci fosse lo zampino di Chiara Ferragni e che da quando Fedez si era fidanzato e successivamente sposato con lei, il suo rapporto con J-Ax fosse cambiato letteralmente fino ad arrivare alla rottura definitiva. Accuse che tuttavia la Ferragni ha sempre rigettato al mittente.

La rivelazione di Parpiglia su Fedez e J-Ax: 'Ci sarebbe una clausola milionaria'

Qualche settimana fa, invece, Fedez parlando della rottura con J-Ax aveva negato che i avessero litigato per motivi legati ai soldi, aggiungendo che bisognava rispettare un accordo di riservatezza e che quindi non poteva dare maggiori spiegazioni su quanto fosse successo. Un ulteriore tassello a questa intricata vicenda arriva anche da Gabriele Parpiglia, che sempre qualche giorno fa ha risposto ad alcune domande che gli sono state fatte su Instagram, tra cui una di una fan che chiedeva se sapesse i motivi di questa rottura tra Fedez e J-Ax. Parpiglia pur ammettendo di non conoscere nei dettagli il motivo di tale decisione ha svelato che molto probabilmente su questo argomento vi sarebbe una clausola milionaria, la quale impedirebbe ai due di rilasciare dichiarazioni e interviste.