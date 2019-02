Annuncio

Le trasmissioni condotte da Maria De Filippi rappresentano ormai un caposaldo della televisione italiana. L'amata conduttrice si trova sempre a dirigere format televisivi che riscontrano ampio consenso sia da parte del pubblico più giovane che da quello più adulto. In particolare modo la nota trasmissione Uomini e donne è seguita da un vasto seguito anche nella fascia del trono over. Due dei protagonisti della puntata trasmessa oggi sono stati Benny (il cui vero nome e Beniamino) e Angela Di Iorio. I due si stanno conoscendo e hanno pianificato di andare a cena insieme. Scettica sulla loro unione è Tina Cipollari, la quale presume vi sia un interesse economico da parte della dama nei confronti del suo spasimante. L'imprenditore spera in un dopocena intimo, ma Angela Di Iorio cerca di glissare.

Angela e Beniamino: tra amore e amicizia

La puntata di oggi, incentrata sul trono over di Uomini e Donne, ha avuto il suo epilogo con il confronto tra Angela Di Iorio e Beniamino. L'uomo, la settimana scorsa, è entrato in trasmissione con l'intenzione di conquistare la dama. Sembrerebbe che Benny sia un uomo abbastanza facoltoso e Tina Cipollari non si è lasciata scappare l'occasione per esprimere il suo parere . L'opinionista pensa che l'interesse di Angela nei confronti del nuovo corteggiatore sia dettato solamente da un malcelato desiderio economico. Benny, durante la sua presentazione della scorsa settimana, aveva detto di essere sì in pensione, ma comunque in possesso di una buona situazione economica tale da consentirgli di poter offrire alla dama un tenore di vita molto elevato, costellato da cene al ristorante e crociere.

La dama del trono over aveva detto di essere rimasta piacevolmente colpita dal nuovo corteggiatore, ma non per una questione economica quanto per la sua capacità di trasmetterle emozioni. I due hanno anche ballato insieme e la donna ha detto di avere provato un brivido nell'accostarsi a lui. Durante la settimana appena trascorsa, i due si sono sentiti più volte al telefono tramite lunghe chiamate e messaggi. La donna ha dato la sua disponibilità a trascorrere una piacevole serata insieme al suo nuovo corteggiatore cenando in un buon ristorante. Angela continuerà a definire il suo rapporto appena nato col nuovo corteggiatore una tenera amicizia. Di un altro avviso è l'uomo: egli fa intendere di volere desiderare una conoscenza più approfondita e un dopocena a casa sua con Angela.

Intanto sui social network in molti appoggiano la teoria di Tina Cipollari poi suffragata anche dalle parole del collega e opinionista, Gianni Sperti. Ovvero i due suppongono che la dama abbia più che altro un interesse economico nei confronti dell'imprenditore abruzzese. Altri, invece, sostengono che la donna sia realmente interessata ad approfondire la conoscenza di Benny e che tale desiderio non nasca dalla volontà di trarne un vantaggio personale. Dal canto suo Angela Di Iorio non le manda a dire: su Facebook ha pubblicato un post nel quale scrive: "Il segreto per vivere meglio e lasciarsi scivolare tutto di dosso". Il pensiero di questa protagonista del trono over sembra quasi una velata risposta nei confronti di chi la critica aspramente, compresi Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Un dopocena interessante tra Angela e Benny

Grazie al canale online Witty TV è possibile rivedere stralci di puntate anche del programma Uomini e Donne. Grazie a questa piattaforma è possibile apprezzare una parte dell'incontro tra Angela e Benny. L'uomo conferma quanto dice la donna sul rapporto che sta nascendo tra di loro, anche grazie alla fitta corrispondenza telefonica dell'ultima settimana. La donna cerca di mettere un freno alla situazione asserendo che, per ora, la loro è solo un'amicizia. Benny l'ha invitata a cena e Angela Di Iorio ha accettato. L'imprenditore ha poi asserito: "Io ho preso pure una bottiglia di champagne. Nel dopocena bisogna vedere quello che succede". Dopo questa affermazione non sono mancate le battutine da parte dei due opinionisti del programma, Gianni Sperti e Tina Cipollari. Angela Di Iorio ha cercato di stemperare l'atmosfera. La dama ha asserito che non è d'accordo con i comportamenti, anche dei giovani di oggi, che intrattengono subito relazioni intime con persone appena conosciute. Ella, in merito alla possibilità che tale situazione si verifichi con il suo corteggiatore, ha poi asserito: "Almeno un mese, due mesi di conoscenza". La donna ha poi concluso: "Dobbiamo andare piano".