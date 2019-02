Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie di Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nelle ultime ore, Giorgio Manetti ha rilasciato una nuova intervista dove ha rivelato i suoi sogni nel cassetto e qualche dettaglio inedito sulla sua nuova fidanzata.

U&D trono over: Manetti vorrebbe fare l'opinionista della D'Urso

Giorgio Manetti è stato sicuramente uno dei cavalieri più discussi del trono over di Uomini e Donne. L'uomo, infatti, ha deciso di lasciare quest'anno il dating show condotto da Maria De Filippi. Oggi, il Gabbiano ha aperto una società di organizzazione di eventi dopo la fine della storia con Gemma Galgani e vari flirt finiti troppo presto.

Archiviata la partecipazione a Uomini e Donne, Giorgio ha rilasciato una lunga intervista al settimanale 'Nuovo Tv' dove ha parlato dei suoi progetti per il futuro e della sua nuova frequentazione.

Scendendo nel dettaglio, l'ex cavaliere di Uomini e Donne ha detto di aver chiuso per sempre con il trono over dopo che era stato attaccato duramente in studio, sebbene nutra un grandissimo rispetto per Maria De Filippi. Inoltre ha confessato che non gli dispiacerebbe lavorare accanto a Barbara D'Urso come suo opinionista a Pomeriggio 5, che segue con molto entusiasmo. Durante l'intervista a Nuovo Tv, Manetti ha anticipato che non parteciperebbe all'Isola dei Famosi dopo che il suo nome era stato dato nel cast per ben tre anni consecutivi.

Giorgio ed il sogno di fare l'attore

Ma Giorgio Manetti non ambisce a lavorare solo accanto a Barbara D'Urso. Il Gabbiano si sentirebbe a suo agio anche a recitare in una telenovela.

Nel dettaglio, Giorgio ha raccontato a 'Nuovo tv' di parlare benissimo lo spagnolo, visto che da giovane ha vissuto per ben 20 anni in Messico, oltreché in California. L'uomo ha espresso il desiderio di diventare attore magari di una fiction.

Giorgio ha parlato della sua nuova storia d'amore dopo aver chiuso per sempre il capitalo Gemma Galgani, che è ancora oggi una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. L'uomo ha confessato che la fidanzata ha 53 anni e dei bellissimi occhi azzurri, incorniciati da lunghi capelli biondi. Manetti ha detto di aver avuto una relazione in passato con questa donna, durata per ben due anni, e che da giugno dello scorso anno hanno deciso di riprovarci. I due attualmente convivono in un posto romantico situato sulle colline fiorentine.