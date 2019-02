Annuncio

Questa sera, in prima serata su RAI 1, andrà in onda la seconda serata della 69esima edizione del Festival di Sanremo. I risultati riguardanti il primo appuntamento si sono rivelati alquanto deludenti. Si spera, pertanto, che la seconda vada meglio. Ad esibirsi saranno 12 dei 24 cantanti in gara e ci saranno ovviamente anche degli ospiti speciali. Tra gli avvenimenti maggiormente attesi ci sarà il ritorno di Michelle Hunziker sul palco dell'Ariston e quello di Riccardo Cocciante.

Gli ospiti della seconda serata di Sanremo: Michelle Hunziker, Riccardo Cocciante e altri

Il pubblico attende la seconda serata con il Festival di Sanremo. Stando a quelli che sono i risultati in termini di ascolti, pare proprio che il pubblico stia preferendo dedicarsi di meno alla televisione.

I risultati ottenuti ieri, infatti, sono i peggiori degli ultimi dieci anni. Ad ogni modo, c'è la speranza che negli appuntamenti a seguire i ritmi si incalzino e gli ascolti decollino, anche se è un po' difficile.

Il secondo appuntamento sarà caratterizzato da diversi ospiti speciali che arricchiranno il palco dell'Ariston con la loro presenza. Tra questi, ci sarà il ritorno tanto atteso di Michelle Hunziker, la quale darà luogo a qualche simpatica scenetta insieme a Claudio Bisio, in ricordo dei vecchi tempi. Il pubblico, infatti, è curioso di vedere quale abito avrà scelto la famosa presentatrice per presenziare questa sera su RAI 1 e, soprattutto, cosa farà una volta in scena. La Hunziker, però, non sarà l'unica ospite.

Molto atteso, infatti, è anche il ritorno di Riccardo Cocciante: il cantante esordì per la prima volta sul palco di Sanremo nel 1991 con la canzone "Se stiamo insieme" e vinse alla grande. Inoltre, ci sarà anche Fiorella Mannoia che presenterà il suo nuovo singolo: "Il peso del coraggio". Infine, Marco Mengoni e Tom Walker, Michele Riondino e Laura Chiatti. Il tutto arricchito dalla comicità di Pio e Amedeo.

Si esibiranno 12 dei 24 concorrenti in gara in ordine alfabetico

Per quanto riguarda i concorrenti in gara, nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo, si esibiranno 12 dei 24 partecipanti. La scelta è stata effettuata sulla base dell'ordine alfabetico: pertanto si esibiranno tutti i concorrenti da Achille Lauro a Paola Turci.

Così come accaduto nella prima puntata, fondamentale risulterà la votazione del pubblico, la quale inciderà per il 40%. Mentre il restante 60% è diviso equamente tra giuria demoscopica e giornalisti della sala stampa.